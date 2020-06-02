金沙中國 兩月「燒錢」逾31億

首季蝕1.66億美元

金沙表示，集團首季淨虧損達1.66億美元，4月份單月更錄得1.05億美元經調整物業LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損），全月由盈轉虧，虧損達1.8億美元。集團表示，5月份業績與4月份並無重大差異。

截至3月底止，金沙持有現金8.14億美元及20億美元無抵押信貸融資額度，4月及5月份期間集團借入4.04億美元，截至5月29日，持有流動資金共24.1億美元，包括現金8.01億美元及循環融資16.1億美元，相當於其間消耗約4億美元現金。集團指出，每月成本包括經營成本約1.1億美元、開發及保養開支約6500萬美元及利息開支約2500萬美元，將採取各種緩和措施盡量減低現金流出，為業務提供12個月的資金。

澳門博彩收入連跌8個月

此外，澳門博彩監察協調局公布，5月份幸運博彩毛收入17.64億元（澳門元．下同），按月上升133.9%，按年則下跌93.2%，連跌第8個月，惟較市場預期佳。今年首5個月幸運博彩毛收入330億元，按年跌73.7%，比首4個月的跌幅擴大5個百分點。摩根大通估計，7、8月份將見遊客陸續重臨澳門，但是要預期，重啟旅遊活動時，需求未必及預期般好。