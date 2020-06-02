陳茂波：人行可供港美元確保聯匯穩定

稱金融市場整體有序運作

陳茂波透露，香港除了有4400億美元的外匯儲備作後盾，本港銀行體系亦很健康，而且香港與人民銀行去年還簽訂美元港元貨幣互換協議，有需要時人行可為香港提供美元，額度比與人行簽訂的4000億元人民幣互換協議更大。

陳茂波又稱，雖然近期金融市場波動，但整體有序運作，政府亦一直動態監察市場，未見走資，據其了解，上星期開立離岸戶口的數字還不及去年下半年社運高峰期。至於港人查詢移民數急升是否代表對香港失信心，陳茂波指移民有進有出，在一個開放自由的社會上是不用大驚小怪。

另外，香港總商會向會員調查國安法在香港實施的影響，根據5月26日至29日的調查結果，在418家受訪企業中，有54%認為國安法在短期內難免會對其業務有負面影響。預期國安法長遠將對其業務帶來正面或不認為會有任何影響的，合共為61%，但總商會未有提供認為有正面影響及不認為有影響的企業各自比例。

總商會：逾半會員指國安法短期影響負面

調查亦顯示，企業最為關注法案對營商信心帶來的不確定因素，及外國對香港實施制裁的可能。企業或個人會否因而容易墮入法網的關注程度則相對較低。

就日常業務營運來說，25%受訪會員預計法案將帶來負面影響，認為會產生正面或不會構成任何影響的合計是75%，同樣沒個別百分比。總商會希望，國安法條文細節及具體執行辦法能盡快公布，以消除市場的不確定疑慮。