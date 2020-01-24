恒指彈771點 分析：挾淡倉居多

國指昨日上升2.85%，報9833點，主板成交1508億元，昨日沽空金額為192.17億元，沽空比率比上周五下降7.87個百分點至12.75%（見圖2），北水通過港股通淨流入17.5億元。此外，A股昨日同樣做好，上證指數上升2.21%，報2915點，深成指數上升3.31%，報11,102點，創業板指數上升3.43%，收報2158點。

本地地產金融股做好

美國制裁的不明朗因素暫除，本地股表現理想，MSCI香港指數昨升4.03%，跑贏整體恒指。本地地產股做好，新地（0016）上升6.12%，昨派成績表的領展（0823）升5.78%，新世界（0017）上升5.63%。本地金融股亦大幅反彈，友邦保險（1299）漲5.17%，中銀香港（2388）上升3.94%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，上周四和周五港股累積不少淡倉，沽空比率分別為18%和20%，相信昨日急升純粹是借美國沒有新的具體制裁消息「挾淡倉」獲利。不過他認為經濟基本因素仍然不利，昨日的升幅可能已經「一步到位」，後市逐步下跌，很可能再試3月低位21,139點。

美國上周未有對中國宣布制裁，手機設備股向好，鴻騰（6088）升23.15%，丘鈦（1478）上升5.44%，舜宇（2382）上升5.47%。人民幣反彈，內房股亦有炒作，合景泰富（1813）獲大摩調升至「增持」評級，上升7.21%，另外，時代中國（1233）上升10.92%，碧桂園（2007）上升6.31%。

專家料港股壓力仍大

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，短期內港股承受壓力相對較大，對內面對本地經濟政治前景，及企業盈利下調等負面因素；對外面對中美關係不確定、環球新冠病毒疫情，和經濟的復蘇進度，港股短期料續波動，包括地產、收租、零售及金融等一眾本地股面對的挑戰較大。