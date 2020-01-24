移卡首掛低開高收6% 每手帳面賺408元

日企投資者一日賺2377萬

移卡今次來港上市，引入日本互聯網公司Recruit Holdings為基石投資者，以該公司認購約2330.28萬股股份計，移卡首日股價上升，為Recruit Holdings首日帳面賺進約2376.89萬元。

此外，從事電風扇生產的蜆壳電業（2381）將於今日掛牌，惟昨日暗盤表現未見理想，據耀才暗盤交易資料，昨日收市報0.206元，較招股價急跌17.6%，每手帳面蝕440元。蜆壳曾低見0.201元，高位為0.26元。

蜆壳超購逾36倍 暗盤挫近兩成

至於蜆壳昨日公布的招股結果，是次招股共接獲約1.7萬份認購申請，認購合共約18.65億股，相較於初步認購的5000萬股，超額逾36.3倍。蜆壳每股發售價為0.25元，所得款項淨額約為4250萬元。

今次參與認購投資者中，約1.1萬人申請一手1萬股，當中有3675份中籤，一手中籤率為33.14%。