中概股「逃亡潮」揭幕 網易今起招股 入場費12727元 公開發售僅佔3％

明報記者 馬迪帆

網易此次公開發售股份數量僅佔全球發售的3%，回撥後最多達12%，即約3439萬股，去年上市的阿里巴巴，公開發售更僅佔2.5%。一般而言，集資規模較大的新上市公司，公開發售佔比最低為5%，惟據了解，倘新上市公司市值規模較大，亦可從港交所取得豁免，進一步縮減向散戶發售的股份比例，網易此次有可能亦是採取此做法。此外，本次網易上市亦全部採用無紙化，不設紙張表格認購申請。

ADR昨高開 後跌近1%

赴港上市細節敲定後，網易上周五美股急升近4%，昨日則高開後回，盤中見390美元後下挫。截至昨晚11時，網易美股預託證券（ADR）跌近1%，報379.175美元。以每份ADR相當於25股普通股計算，相當於每股約118.3元，即上限定價較美股現價有6.5%溢價。資料顯示，網易126元的定價上限為針對公開發售，配售方面定價最終有機會高過此價位。

網易業務以遊戲為主力，今年首季遊戲收入佔總收入八成，按年增14%至135.2億元人民幣。旗下有遊戲業務的新經濟巨企，以騰訊（0700）最為本港投資者所熟悉，後者季內網絡遊戲收入錄得373億元，佔總收入35%。網易旗下亦有雲音樂等傳媒業務，皆計入創新業務及其他，佔首季收入約18%。去年在紐交所上市的子公司網易有道，首季則貢獻總收入的3%。

本報統計，本地4家券商為網易預留的新股孖展額度，共計最多達620億元。其中耀才預留最多300億元孖展；輝立預留100億元；富途暫定預留70億元。信誠則為京東及網易兩隻新股，共預留150億元。以去年阿里為例，散戶當時共借227億元孖展，因此料本次額度也未必用盡。不過，阿里上市時適逢息口高企，孖展息率一度達4厘，網易此次則有息率優勢，以輝立為例，息率為1.98厘。

4券商留620億元孖展額度

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，參考阿里情况，網易價格走勢受制於美股市場，預料首日股價不會出現「爆炸式」升幅。他表示，雖然暫時港股定價上限相對美股出現溢價，但最終仍要視乎掛牌前一日的港美差異，因此有興趣認購的散戶，需留意近幾日美股走勢。