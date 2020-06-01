趁港元強 短存美元候高沽 分析：新股熱潮退 港元料貶至7.8

明報記者 王俊騏

面對新冠肺炎伴隨的經濟衰退，全球央行放水力度更勝2008年金融海嘯爆發後。港元與美元掛鈎，同時由於未有跟隨美國減息，故早期曾因吸引資金流入而轉強，直至近期港區國安法消息一出，市場擔心本港金融市場受衝擊而明顯貶值，但仍較接近7.75強方兌換保證。

港元一年遠期曾跌穿7.85弱方兌換保證水平。外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，雖然港元遠期大跌，但現貨仍保持強勢，主要與拆息優勢有關，以及京東和網易等中概股來港第二上市帶來一定資金需求，使港元有優勢。惟他預料，一旦6至7月新股熱潮過去，而港區國安法通過後人心惶惶，不排除港元會步向7.8水平，特別是美國取消香港特殊待遇，將引發外資流走，同時有不少港人移民，會沽出港元兌換其他外幣，將會帶來一定沽壓。

彭博早前報道，港匯期權成交大增三分之一，押注港匯觸及弱方兌換保證水平，1997年金融大鱷狙擊港元情况或重演。盧楚仁也不排除這情况，他指目前本港政經情况皆不利，但本港有大量外匯儲備應對，相信炒家會有一定考慮，若不論港人及外資都對港元失去信心，大規模轉換成美元則會成一大誘因。

避險需求強 日圓美元成今年最強貨幣

港區國安法消息一出後，港人除了查詢移民，亦開始着手把港元兌成美元。盧認為現時港元偏強，兌美元吸引，建議投資者也可考慮作3個月美元定存，博港元跌至7.8水平後沽出。他相信今年全球會出現灰犀牛，經濟一潭死水，料後續會有大型企業倒閉，如政經形勢惡化對美元更有利，估計美元今年會續強。而且如新興國家出現貨幣危機，當地人普遍都不信任自家貨幣，爭先兌換成美元。現時很多外幣都零息，單計匯價表現，他指現時英鎊、澳元及紐元都難給予信心，認為港人也可考慮兌換日圓，由於避險需求強，日圓和美元同為今年最強貨幣。

港區國安法勢令中美緊張關係持續升溫，市場避險情緒高漲，美元再成資金避風港，美匯指數仍在99關口附近徘徊。零息年代下，不少人開設美元定存，相信多是源於避險及匯價的考慮，事實上，市面上美元定存息率一直低企。兩大發鈔行之一的中銀香港（2388），上周更全面下調美元定存息，3個月減到0.6厘，半年則減至0.55厘，跟早前率先調低美元存息的匯豐看齊。

短期港元定存見3厘息

今年金融市場震盪，央行減息，加上本港前景未明，美國的後續對華對港措施，左右市場對港匯信心，退休人士要找避險工具比過往更困難。除了可考慮轉換成美元外，亦可考慮先作一些短期港元定存，再作打算。例如最近仍有大行提供年息達3厘的定存優惠，匯豐提供3萬元本金，做一個月定期，年息最高3厘的優惠，中銀則提供5萬元本金，2厘定息優惠。不過兩者同樣有條件限制，匯豐要求客戶先把指定外匯兌換，並以指定數碼渠道開戶，中銀同樣要求指定外匯兌換資金。同樣提供2厘息的還有集友銀行，但要10萬元人民幣兌成港元，才有2厘息。

[退休綢繆]