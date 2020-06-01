經濟
退休綢繆

財富管理

趁港元強 短存美元候高沽 分析：新股熱潮退 港元料貶至7.8

【明報專訊】港區國安法獲全國人大通過，美國確定香港失去高度自冶，不再確保本港的特殊待遇，再度令人擔心香港前途問題，以及港元會否大幅貶值，多了港人到銀行開辦離岸戶口及兌換美元。有專家認為，縱使港元現貨仍然偏強，但料6至7月當新股潮退卻，港人憂心忡忡，或帶來一定沽壓，港元兌美元或再貶至7.8水平，並認為現時港元處7.75強方水平，是兌換美元的好機會，料美元年內會繼續走強。

明報記者 王俊騏

面對新冠肺炎伴隨的經濟衰退，全球央行放水力度更勝2008年金融海嘯爆發後。港元與美元掛鈎，同時由於未有跟隨美國減息，故早期曾因吸引資金流入而轉強，直至近期港區國安法消息一出，市場擔心本港金融市場受衝擊而明顯貶值，但仍較接近7.75強方兌換保證。

港元一年遠期曾跌穿7.85弱方兌換保證水平。外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，雖然港元遠期大跌，但現貨仍保持強勢，主要與拆息優勢有關，以及京東和網易等中概股來港第二上市帶來一定資金需求，使港元有優勢。惟他預料，一旦6至7月新股熱潮過去，而港區國安法通過後人心惶惶，不排除港元會步向7.8水平，特別是美國取消香港特殊待遇，將引發外資流走，同時有不少港人移民，會沽出港元兌換其他外幣，將會帶來一定沽壓。

彭博早前報道，港匯期權成交大增三分之一，押注港匯觸及弱方兌換保證水平，1997年金融大鱷狙擊港元情况或重演。盧楚仁也不排除這情况，他指目前本港政經情况皆不利，但本港有大量外匯儲備應對，相信炒家會有一定考慮，若不論港人及外資都對港元失去信心，大規模轉換成美元則會成一大誘因。

避險需求強 日圓美元成今年最強貨幣

港區國安法消息一出後，港人除了查詢移民，亦開始着手把港元兌成美元。盧認為現時港元偏強，兌美元吸引，建議投資者也可考慮作3個月美元定存，博港元跌至7.8水平後沽出。他相信今年全球會出現灰犀牛，經濟一潭死水，料後續會有大型企業倒閉，如政經形勢惡化對美元更有利，估計美元今年會續強。而且如新興國家出現貨幣危機，當地人普遍都不信任自家貨幣，爭先兌換成美元。現時很多外幣都零息，單計匯價表現，他指現時英鎊、澳元及紐元都難給予信心，認為港人也可考慮兌換日圓，由於避險需求強，日圓和美元同為今年最強貨幣。

港區國安法勢令中美緊張關係持續升溫，市場避險情緒高漲，美元再成資金避風港，美匯指數仍在99關口附近徘徊。零息年代下，不少人開設美元定存，相信多是源於避險及匯價的考慮，事實上，市面上美元定存息率一直低企。兩大發鈔行之一的中銀香港（2388），上周更全面下調美元定存息，3個月減到0.6厘，半年則減至0.55厘，跟早前率先調低美元存息的匯豐看齊。

短期港元定存見3厘息

今年金融市場震盪，央行減息，加上本港前景未明，美國的後續對華對港措施，左右市場對港匯信心，退休人士要找避險工具比過往更困難。除了可考慮轉換成美元外，亦可考慮先作一些短期港元定存，再作打算。例如最近仍有大行提供年息達3厘的定存優惠，匯豐提供3萬元本金，做一個月定期，年息最高3厘的優惠，中銀則提供5萬元本金，2厘定息優惠。不過兩者同樣有條件限制，匯豐要求客戶先把指定外匯兌換，並以指定數碼渠道開戶，中銀同樣要求指定外匯兌換資金。同樣提供2厘息的還有集友銀行，但要10萬元人民幣兌成港元，才有2厘息。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
1年10分店結業 部分被業主追租
1年10分店結業 部分被業主追租
凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅
凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅
往績回顧：五窮月測中跌市 矽力杰金蝶爆升
往績回顧：五窮月測中跌市 矽力杰金蝶爆升
貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需
貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需
人幣貶值風險料可控 外資內地債市尋寶
人幣貶值風險料可控 外資內地債市尋寶
國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度
國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度
港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」
港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」
新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資
新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資
「黑期」重上23000迎六絕月
「黑期」重上23000迎六絕月
5月中國PMI報50.6 遜市場預期
5月中國PMI報50.6 遜市場預期
神州租車盈轉虧 首季蝕近2億
神州租車盈轉虧 首季蝕近2億
網易定價傳上限126元 今日配售開簿
網易定價傳上限126元 今日配售開簿
呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人
呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人
「希望之手」助中風病人復康
「希望之手」助中風病人復康
張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
李澄幸：退休移民去哪兒？
李澄幸：退休移民去哪兒？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫後電商續俏 阿里購26063
金子：疫後電商續俏 阿里購26063
張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈
張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈
蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下
蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下
潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨
潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨
伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景
伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景
謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
低門檻移居外地大比併
低門檻移居外地大比併
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
林少陽：港匯反映資金無恐慌
林少陽：港匯反映資金無恐慌
技術取勝：美蘭空港處上升通道
技術取勝：美蘭空港處上升通道
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
李順威：年輕投資者積極買科技股
李順威：年輕投資者積極買科技股
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
張佩儀：疫情下的強積金策略
張佩儀：疫情下的強積金策略
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
曾淵滄：內地教育 國退民進
曾淵滄：內地教育 國退民進
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
李志成：政經環境多變 後市待觀察
李志成：政經環境多變 後市待觀察
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價
一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
君匯港相連戶1億售
君匯港相連戶1億售
傲瀧投入清水灣大自然懷抱
傲瀧投入清水灣大自然懷抱
疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬
疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬