疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬

明報記者 歐陽慧恩

中原地產高級分行經理杜文俊指，偉華中心創新高成交的單位，位於4座高層F室，實用358方呎，2房間隔，實呎19078元。原業主2016年以460萬元入市，帳面賺223萬元或48.5%。杜續稱，沙田市中心屋苑過去大半年受社會運動及疫情影響，個別單位租金一度較高峰期回落約兩成，但現時整體租金已略為回升，僅較高峰期低約一成，吸引部分買家重投樓市。沙田市中心屋苑於5月截至27日，已錄得32宗成交，比4月份的19宗顯著增加，預料偉華中心可受惠大市氣氛回暖，做價持續向好。

李君夏碧瑤灣故居4700萬易手

此外， 土地註冊處資料顯示，港英時代首任華人警務處處長李君夏的故居、薄扶林碧瑤灣47座中層單位，在本月初以4700萬元連車位易手。該單位實用面積2488方呎，實呎18891元；據了解，李君夏及其妻子李馬坤光於1993年以851萬元聯名購入上址，而李君夏於2017年在單位內跌倒暈倒，搶救後不治。單位由李君夏後人及兩名前高級警官擔任遺產執行人出售，物業期內升值3849萬元或逾4.5倍。

田北辰家人1880萬沽貝沙灣兩房

港區全國人大代表、立法會議員田北辰相關人士，據悉於5月初以1880萬元售出薄扶林貝沙灣6期6座中層B室兩房戶，單位實用734方呎，實呎25613元。物業於2011年透過達盛集團有限公司名義以約1296萬元購入，公司董事包括田北辰妻田梁錦儀及其4名子女，現帳面獲利584萬元或45%。

前信置售樓部要員4200萬購康樂園

前信置（0083）營業及市場部總經理劉貴玉，亦購入大埔康樂園第八街雙號屋，土地註冊處顯示，單位實用2579方呎，成交價4200萬元，實呎16285元。劉氏2010年離開信置，2013年曾以個人名義購入灣仔囍滙，是次須繳付630萬元印花稅，即樓價15%；原業主2009年以3300萬元購入上址，現帳面升900萬元或約27%。

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