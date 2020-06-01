傲瀧投入清水灣大自然懷抱

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

入伙近3年的傲瀧，屋苑採中低密度設計，住宅最高僅8層，配合四周翠綠環境，以及屋苑內大量綠化設施，住戶可享受悠閒生活。樓盤提供680個單位，當中301個為特色戶，是市場上最多特色戶的大型新盤，項目已累售約660伙，佔單位總數約97%，尚餘約20伙待售，主要是複式及三複式大宅。

中低密度設計 住宅最高8層

發展商近日打造多個現樓示範單位，並連全屋家俬裝修一併出售，其中B座地下1室，實用3219方呎，連630方呎花園，3房間隔（原則為4房間隔），屬下行式複式設計。整個單位以原木及金屬色作配搭。甫踏入單位，設計師運用了木色桌面及飾物架，擺放了大量植物及裝飾品，讓戶主進入單位後瞬即放鬆心情。

單位地面樓層為睡房區，設計師把原則兩間套房打通，令主人套房面積增至超過800方呎，盡顯豪宅氣派。主人套房一邊是工作間，以原木及不規則石材拼砌成的書桌及長椅，突顯個性。拉開趟門便是寢區，特大雙人牀放置在房間中央，仍有非常寬敞的走動空間。睡牀後放置了衣帽間及梳妝枱，最適合喜愛打扮的人士。

同層亦設有小童房，以帳幕覆蓋的書桌，讓小孩在繽紛色彩下學習。

沿樓梯到下層便是大廳，整個大廳以原木及金屬作牆身及天花，感覺自然又帶型格，八人餐桌配以透明餐椅，玩味十足，而大廳外連花園，可見到周邊翠綠景色。

另一單位是C座地下1室，實用2736方呎，連793方呎花園，單位設計時尚，色調和諧；同樣屬下行式複式，地面樓層同為睡房區，其中一個小童套房擺放了鋼琴。套房可通往花園，穿過特色裝飾牆則是休息區。單位下層為大廳，用色繽紛，桌面特別與牆身配上同一顏色，感覺歸一。

部分單位連全屋家俬裝修出售

值得一提是，上述兩個單位均配置了Alexa智能系統，讓屋主簡易控制燈光場景及窗簾開關等。

傲瀧提供的戶型，涵蓋1房到4房間隔，當中實用409至469方呎1房，及實用674至726方呎2房分別只有25及14伙，佔樓盤單位總數3.7%及2.1%。

至於主打的3房及4房，可再細分為多種戶型，3房實用870至1848方呎，有3房、3房複式兩種，共341伙，佔總數逾50%。至於4房戶，更細分為4房、4房複式及4房三複式，實用1391至3372方呎，共300伙，佔總數44%。

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