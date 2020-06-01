海之戀爆糞渠兩房戶981萬易手

另代理消息稱，荃灣海之戀一度因發生爆糞渠而成市場熱話的7座高層D室、實用面積513方呎兩房戶，以981萬元售出、實呎1.91萬元。據悉單位曾發生爆糞渠事件，家俬電器均被污水浸滿；原業主2017年5月以約908萬元一手購入，剛過3年SSD額印稅期，帳面賺約73萬元或8%，扣除稅項和雜費料仍獲微利。

瑆華1房業主損手23%

中原區域營業董事林龍南表示，大坑華倫街瑆華高層C室，實用383方呎一房戶，原業主減價100萬元或9%後，以1000萬元售出、實呎2.61萬元；原業主2012年以1238萬元購入，帳面已蝕238萬元，若連使費料實蝕逾290萬元或23%。

另中原統計，十大屋苑過去兩日錄約11宗成交，較前周末升兩成；該行統計，十大屋苑5月共錄約338宗成交，較4月330宗微升2.4%；另美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約12宗成交，與上周末數字相同，連續16個周末錄雙位數。