銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億

上述4個強拍申請，第一個是霎東街5號，佔地2670方呎，現為一幢49年樓齡舊樓，申請人現持有90%業權。據文件顯示，地盤估值為3.3554億元，若以地積比15倍發展成商廈，可建逾4萬方呎樓面，即每方呎樓面地價8378元。

位處霎東街 勿地臣街一帶

第二個申請為勿地臣街10及12號，佔地1827方呎，以15倍地積比計，可建2.74萬方呎商業樓面，物業估值2.5078億元，每方呎樓面地價9151元，申請人現持有91.67%業權。

另勿地臣街16號，佔地913.5方呎，物業估值1.2209億元，若以可建商業樓面1.37萬方呎計，每方呎樓面價約8910元，申請人現持有83.33%業權；第四個申請為霎東街9A及9B號，現為一幢64年樓齡物業，申請人持有83.33%業權，項目佔地1870方呎，估值2.593億元，以可建2.8萬方呎計，每方呎樓面地價9244元。

擬整合周邊地盤 重建面積14萬呎

總計上述4個申請，總估值約9.67億元，業界估計財團將整合周邊物業，整個地盤範圍為霎東街5、7、9號、9A及9B號，及勿地臣街10至18號（雙號），地盤面積約9687方呎，若發展成商廈，可建樓面14.5萬方呎樓面。

業界憂社運影響投資市場

另美聯工商舖研究數據顯示，5月指標甲級商廈錄13宗買賣，較4月錄6宗升近1.2倍，創近10個月以來新高，上月成交面積增至近8萬方呎，亦為近1年最高。惟美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，隨着「港區國安法」通過，社會運動料轉趨激烈，將為投資市場增變數。

[發展商專訪]