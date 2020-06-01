尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣

擁毗鄰啟德河地利優勢

資料顯示，啟德同區新盤天寰、嘉匯的高座特色戶，最高成交呎價分別高見5萬和5.3萬元。代理業界認為，尚‧珒溋擁有毗鄰啟德河的優勢，估計項目的高座特色戶和低座大戶，呎價有力挑戰同區新高。

合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻表示，去年6月本港爆發社會運動，而尚‧珒溋於去年9月開售，到今年新冠病毒疫情肆虐，但項目銷情依然理想，反映新盤市場仍具承接力，而4月和5月一手銷情暢旺，更顯示消費者信心已見恢復。

張詩韻：一手暢旺證消費信心恢復

至於尚‧珒溋未來的銷售部署，張詩韻表示，啟德和東九龍為港府銳意發展的新興商業中心區，加上區內稍後將有大型全新盤推出（指恒地（0012）和會德豐（0020）新盤），勢令啟德再成新盤市場焦點。尚‧珒溋計劃保留15%至20%單位，即涉約100至130伙，待明年第四季以現樓形式發售。

與此同時，龍湖香港營銷總監黃少鴻表示，尚‧珒溋40個低座大戶，實用面積介乎1172至2566方呎（個別連1920方呎花園），高座特色戶實用面積由1059至2171方呎（連平台或天台等），這批單位均屬項目樓王，廚房和浴室用料均較標準單位升級，從未在市場推售，擬以招標形式發售，而項目目前最高成交呎價為3.5萬元。

黃少鴻：「買磚頭保值」是華人傳統觀念

黃少鴻認為，「買磚頭保值」是華人固有的傳統觀念，而香港人整體儲蓄率高，兼相當部分業主已經供滿樓，加上香港金融體系穩健，即使受社會運動影響，但對整體後市仍然具信心。

至於今年後市，張詩韻和黃少鴻均認為，至今年底，本港整體樓價料可溫和上升5%。

明報記者 林可為

[發展商專訪]