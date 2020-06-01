經濟

香港地產

一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價

【明報專訊】自4月底新冠病毒疫情趨緩和以來，發展商於5月積極推盤，綜合市場資訊，5月整體新盤成交錄約2120宗，除按月勁升1.6倍至一年新高外，第二季首兩個月（4月、5月）之成交量更高見2920宗，比首季錄約2450宗高近兩成。不過，業界分析稱，「港區國安法」若落實生效，預計雖不會打擊中小型新盤市道，但對豪宅價錢或構成影響。

明報記者 林尚民

5月多盤齊發，包括新地（0016）天水圍Wetlans Seasons Park第2期、永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea、萬科香港長沙灣The Campton、恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸、英皇（0163）西半山半山捌號和永義（1218）九龍塘雋睿等，連帶貨尾盤都錄不俗銷情，令5月整體一手成交高見約2120宗。

上月新盤成交量創一年新高

事實上，5月整體一手成交宗數，更為去年5月錄約2400宗後的1年新高。總計今年4月、5月，已累錄約2920宗一手成交，比首季1至3月共錄約2450宗多出約兩成。

多個新盤繼續乘勝追擊，新地副董事總經理雷霆表示，集團旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期經兩輪銷售累沽近500伙、套現33億元，昨日「晒冷」推出6號價單、盡推項目餘下全部118伙，折實平均呎價12,920元，單位折實價404萬至1800萬元，即日接受登記。

Wetland 2期累沽500伙吸金33億

永泰OMA by the Sea昨新推88伙，沽出約14伙，成交價453萬至804萬元，項目5月中推出至今累售286伙。不過，項目2座12樓實用319方呎A7室，原於5月底以530.8萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉近27萬元，令5月主要新盤累錄約37宗撻訂。

新世界（0017）北角柏蔚山亦獲一組買家連購兩伙4房戶，為2座28樓、29樓實用1109方呎G室，成交價均為4379.2萬元，實呎3.94萬元，兩伙總成交價8758.4萬元。

料6月一手中小型單位仍熱賣

展望6月市况，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，若新冠病毒疫情持續好轉，政府放寬限聚令，發展商可更暢順推售大型新盤；雖然港區國安法令市場擔心政治因素或會否拖慢樓市，但部署6月推售的大盤皆主攻中小型單位，此類單位具實際需求，受政治因素影響較小，料成交量可超越5月。

不過，廖指出，港區國安法引發的問題，如美國會推出何種制裁行動，對豪宅影響就較大，料對豪宅新盤售價有一定影響。

相關字詞﹕萬科香港 永泰 新地 柏蔚山 Wetland Seasons Park第2期 新盤推售

上 / 下一篇新聞

港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
1年10分店結業 部分被業主追租
1年10分店結業 部分被業主追租
凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅
凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅
往績回顧：五窮月測中跌市 矽力杰金蝶爆升
往績回顧：五窮月測中跌市 矽力杰金蝶爆升
貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需
貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需
人幣貶值風險料可控 外資內地債市尋寶
人幣貶值風險料可控 外資內地債市尋寶
國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度
國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度
港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」
港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」
新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資
新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資
「黑期」重上23000迎六絕月
「黑期」重上23000迎六絕月
5月中國PMI報50.6 遜市場預期
5月中國PMI報50.6 遜市場預期
神州租車盈轉虧 首季蝕近2億
神州租車盈轉虧 首季蝕近2億
網易定價傳上限126元 今日配售開簿
網易定價傳上限126元 今日配售開簿
呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人
呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人
「希望之手」助中風病人復康
「希望之手」助中風病人復康
張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
李澄幸：退休移民去哪兒？
李澄幸：退休移民去哪兒？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫後電商續俏 阿里購26063
金子：疫後電商續俏 阿里購26063
張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈
張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈
蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下
蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下
潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨
潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨
伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景
伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景
謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
低門檻移居外地大比併
低門檻移居外地大比併
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
林少陽：港匯反映資金無恐慌
林少陽：港匯反映資金無恐慌
技術取勝：美蘭空港處上升通道
技術取勝：美蘭空港處上升通道
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
李順威：年輕投資者積極買科技股
李順威：年輕投資者積極買科技股
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
張佩儀：疫情下的強積金策略
張佩儀：疫情下的強積金策略
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
曾淵滄：內地教育 國退民進
曾淵滄：內地教育 國退民進
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
李志成：政經環境多變 後市待觀察
李志成：政經環境多變 後市待觀察
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
君匯港相連戶1億售
君匯港相連戶1億售
傲瀧投入清水灣大自然懷抱
傲瀧投入清水灣大自然懷抱
疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬
疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬
趁港元強 短存美元候高沽 分析：新股熱潮退 港元料貶至7.8
趁港元強 短存美元候高沽 分析：新股熱潮退 港元料貶至7.8