一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價

明報記者 林尚民

5月多盤齊發，包括新地（0016）天水圍Wetlans Seasons Park第2期、永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea、萬科香港長沙灣The Campton、恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸、英皇（0163）西半山半山捌號和永義（1218）九龍塘雋睿等，連帶貨尾盤都錄不俗銷情，令5月整體一手成交高見約2120宗。

上月新盤成交量創一年新高

事實上，5月整體一手成交宗數，更為去年5月錄約2400宗後的1年新高。總計今年4月、5月，已累錄約2920宗一手成交，比首季1至3月共錄約2450宗多出約兩成。

多個新盤繼續乘勝追擊，新地副董事總經理雷霆表示，集團旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期經兩輪銷售累沽近500伙、套現33億元，昨日「晒冷」推出6號價單、盡推項目餘下全部118伙，折實平均呎價12,920元，單位折實價404萬至1800萬元，即日接受登記。

Wetland 2期累沽500伙吸金33億

永泰OMA by the Sea昨新推88伙，沽出約14伙，成交價453萬至804萬元，項目5月中推出至今累售286伙。不過，項目2座12樓實用319方呎A7室，原於5月底以530.8萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉近27萬元，令5月主要新盤累錄約37宗撻訂。

新世界（0017）北角柏蔚山亦獲一組買家連購兩伙4房戶，為2座28樓、29樓實用1109方呎G室，成交價均為4379.2萬元，實呎3.94萬元，兩伙總成交價8758.4萬元。

料6月一手中小型單位仍熱賣

展望6月市况，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，若新冠病毒疫情持續好轉，政府放寬限聚令，發展商可更暢順推售大型新盤；雖然港區國安法令市場擔心政治因素或會否拖慢樓市，但部署6月推售的大盤皆主攻中小型單位，此類單位具實際需求，受政治因素影響較小，料成交量可超越5月。

不過，廖指出，港區國安法引發的問題，如美國會推出何種制裁行動，對豪宅影響就較大，料對豪宅新盤售價有一定影響。