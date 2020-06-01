李志成：政經環境多變 後市待觀察

最新樓價指數反映疫情帶來的負面影響，疫情引致樓市氣氛受挫，一度窒礙睇樓活動，業主需擴大議價空間促成交易，二手市場頻錄低市價成交，樓價輕微調整屬意料之事。不過，相對其他投資工具，樓市抗跌力明顯較強，即使面對疫情衝擊，首4個月樓價指數僅跌0.84%。

香港的疫情自4月中起漸趨穩定，利好因素漸浮現，隨着各地政府推行量化寬鬆應對疫情打擊，大量資金湧入市場，勢將推升資產價格，持有現金將面臨貶值，在股市波動、銀行存息低企下，吸引資金流入較保值的樓市，加上住屋需求熾熱，有利樓市交投，而按揭利率徘徊低水平，有助業主控制供樓開支。疫情緩和下，成交呈報復式反彈，樓價亦有支持，相信反映上述市况的5月份私人住宅售價指數將會靠穩。

本月二手有機會跌至不足4000宗

不過，5月底中美兩國關係趨緊張，大市受制中美角力，目前樓市處於好淡爭持局面，加上多個市區新盤入場門檻降低，與二手比較甚具競爭力，吸納不少購買力，二手市場觀望情緒升溫，估計6月份二手交投有機會跌至不足4000宗，若業主願意擴大議價空間，樓價下調壓力將會有所增加。

香港置業行政總裁

[李志成]