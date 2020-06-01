布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好

不過，若回顧過去本港出現政治震盪下樓市及樓價表現，以2003年的大規模遊行及年前的社會運動為例，其實並未對樓市及樓價造成太大及長期的影響，其中社會運動加上中美貿戰升溫的因素，當時樓價亦僅較高峰回落約10%便成功築底。

一般而言，過去因政治問題導致市場出現波動，通常屬短期心理影響，至於今次政治動盪對本港樓市構成何種程度的打擊，主要視乎投資者對本港長期經濟前景的信心而定，惟受惠按揭利率持續低企、未來樓市供不應求、不少市民擔心銀紙貶值傾向入市，再「借古鑑今」去評估今次情况，相信樓市表現不會太差。

至於未來樓市發展如何，誰也不可能百分百說得準，但筆者相信數字會說話，港人正真金白銀對樓市前景投下信心一票。

此外，業主心態呈強，不願低價放盤，令樓價止跌。反映業主放盤心態的美聯信心指數（MCI）最新指數報69.0點，較前一周的64.3點升約7.3%，已連升6周至18周新高，反映業主對樓市前景信心正穩步回升；美聯樓價指數最新報162.8點，連升5周，已由今年低位累升逾1.8%。

面對未知或不確定時，正常人感到憂慮理所當然，但其實現時不應該過度反應，摸着石頭過河才是正確之道，正如近期有受訪一手買家指出，對國安法都會擔心，但認為現金會貶值，因此仍然決定投資買入物業。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]