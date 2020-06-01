廖偉強：樓價不跌神話會繼續

業主不願減價 樓價跌幅自然細

因《逃犯條例》修訂而引發的社會運動，經濟及民生受嚴重衝擊，各行各業也受影響，其中零售、飲食及旅遊行業最受害，樓市難以獨善其身。不過，樓價回落速度較市場預期慢，原因在於早前爆發中美貿易戰的期間，樓市只需半年時間就完全收復失地，即使今次社會運動問題更嚴重，大部分業主也不願意減價求售，整體樓價跌幅自然相對較細。

正當樓市在年初稍為回暖之際，香港爆發新冠狀病毒肺炎。幸好香港曾經歷過2003年SARS，政府在防疫工作上較其他地區做得理想，加上市民做足防疫保護措施，疫情未有造成社會恐慌，對樓市影響輕微。現時香港房屋供應短缺，加上樓市辣招鎖死二手市場流動性，樓價難大跌，筆者預期未來香港樓價仍會穩步上揚。世界不斷轉變，香港也在變，不論是社會運動、疫情或國安法等事件，沒有人知道發展下去最終結果會如何，但唯一可以肯定的，只要香港能夠保持安定繁榮，港人對磚頭的熱愛是不會改變的，樓價不跌的神話依然會繼續。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]