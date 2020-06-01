陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣

新冠肺炎橫掃全球，許多國家及地區經濟頹然而倒，香港也不例外。打救香港之法，刺激經濟是最正道做法，因為不少企業的老闆都是擁有物業作為支援業務的資產，但港府自2012年實施的樓市辣招，造成樓市交易成本大漲，企業老闆賣樓回師救駕，發現扣除交易成本所得是水瓜打狗。

而且辣招窒礙買家的置業意欲，企業老闆想賣樓也未必找到買家，賣樓套現自救此路不通，無辦法唯有結束生意，造成本港失業率上升。

美國亞特蘭大聯儲銀行的GDP Now追蹤工具推算，美國第2季國內生產總值（GDP）可能萎縮42.8%。美國政府亦只有推出救市措施阻止經濟跌勢，其中包括無限量寬及減息以至派錢刺激經濟，目的是鼓勵消費。

港府雖然也有派錢等方案，卻非長久計。有不少企業本身是有資產的，只是住屋等物業被辣招所綁，套不了現，變成周轉不靈，企業老闆唯有將企業自行了斷，造成結業潮及失業率擴大。

假如港府能夠在樓市鬆綁，樓市流通量增加，對地產、銀行、測量、裝修、廣告以至運輸業都有很大幫助。由於涉及層面廣，業內人士有生意必然增加消費，自然能夠將香港經濟「浮起」，困局自能迎刃而解，不必政府向企業及市民派錢，減輕庫房支出。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]