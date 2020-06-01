經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」

【明報專訊】特朗普本來在上星期六凌晨兩點宣布因不滿中國政府在香港施行「國安法」而推出制裁措施，最後要等到2時50分才開始，講了未夠10分鐘便講完，有人話這10分鐘的演說等同向中國宣戰，亦有人話沒有什麼大不了，我認為雙方不用爭拗，如果認為雙方宣戰就宣戰，認為沒有什麼大不了就沒有什麼大不了，各自圍爐取暖，免傷和氣。

有老友話，特朗普的演說雖然沒有實質措施，但這才是最恐怖的地方，美國可以隨時因應形勢而調整，今次香港死梗，尤其是美國取消香港的聯繫匯率，如果這樣做，香港的金融中心地位將不保，老友引述大行話，只要有一半在香港擁有物業的外籍人士賣樓，就會涉及撤資5000億元，相等於4月底外匯儲備的14%，聯繫匯率可能會受到衝擊，香港未必可以頂得住，大行用假設性的數字做分析，有沒有一半外籍業主賣樓仍然是未知之數，即使有一半外國業主賣樓，但是他們也要還按揭貸款，最低限度佔一半。所以，就算大行的假設屬實，最多是撤資2500億元，香港應該可以頂得住，做少少分析已經將撤資數目減半，大行的分析是否根據早已設立的答案而做，就要問他們才知道。

聯繫匯率保障美國在港投資

至於聯繫匯率，這是保障美國在香港的投資，並不是香港人去美國投資，入去的時候可以用7.75至7.85港元兌換1美元，走的時候用1美元兌換7.75至7.85港元，現在是香港政府保證美元在香港的兌換率，有咁着數的事，特朗普又點解要取消，而事實上澳門早已實施聯繫匯率，大家在過去幾十年去澳門玩，如果用1000元港幣，很多商店食肆都會以1030澳門幣使用，不過，將澳幣以差不多兌換價換回港幣就不能，所以只能說半聯繫匯率。

茶餐廳美元找數 不用特朗普同意

老友唔信，於是我同佢去一家茶餐廳食午餐，食完用美金找數，一蚊當八蚊使，如果茶餐廳老闆食腦，會歡迎客人以八蚊港幣兌一蚊美金用，當然唔會有人真係這樣做，但也可以算是聯繫匯率，不是半聯繫匯率，茶餐廳這樣做，我相信不用得到特朗普同意。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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