經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：內地教育 國退民進

【明報專訊】港區國安法在全國人大會議正式通過了，正式授權全國人大常委為這法案與執行機制詳細制定內容，這個法案與執行機制相信中央也早已準備好了。因此，不會有什麼大規模的民意諮詢，估計在本月底全國人大常委的例會馬上通過，也馬上執行，該抓人也會馬上抓人，陣痛不會沒有，之後就得看中央如何真正的執行，涉及的「一小撮人」到底有多少。

現在，市場的焦點是來自美國的反應。美國也不可能不出手制裁中國內地與香港特區，當然，提出這項決定前，中國中央也是經過深思熟慮，不會打無把握的仗。以極快的速度出手，對美國特朗普而言，倒是意想不到，有些措手不及，要等數天之後才能在一張「長長的清單」上選擇制裁的方案，每一項制裁方案都不可能沒有代價、不會面對中國的反制。

今年是美國大選年，中國政府選擇在這個時候出手，相信也計算過特朗普可能做出的反應，無論如何，特朗普在決定如何制裁中國內地與香港特區的同時，也一定會衡量中國的反制，如果中國的反制導致美國選民不高興，也很麻煩。

5月28日，特朗普預告在5月29日宣布他對付中國的行動。本文執筆時，美國時間仍然是5月28日，而市場的反應是恒指下跌0.74%，但恒指成分股中有40%是上升的，因此也可以用各自發展來形容。

股市各自發展 部分可成避險股

是的，股市的確是各自發展，的確有不少企業與政府無關，可以成為避險股，而今年中國在疫情打擊之下，也一定會投下巨資搞活經濟。在美國與其盟友打壓之下，也一定會推動本身14億人口的消費市場。因此，機會是存在的。

還有，中國內地、港澳疫情正在紓緩受控中，邊境的開放也應該是指日之間的事，看看全國人大數千代表在沒有一米半的安全距離要求下聚集一堂，說明了中國抗疫成功，那些因疫情爆發而股價急跌的股份也應該有趁低吸納的條件。

如果算一算，可以留意的股份還真不少，此外，還有一項不是許多人留意到的新聞是今年中國國家財政開支中，教育開支被削減了，中國政府不再注重培養人才？相信不是，而是中國的教育政策可能正在大改變，由國家包辦教育改為鼓勵民辦教育企業來補充國家退出的空檔。

鼓勵民辦教育 可培育相關企業家

過去幾年，教育股炒過幾輪，但是，上市的教育股中，如何賺錢的方法卻是各自各精彩，有些甚至靠灰色地帶存活。這使到教育股的投資者也很擔心所投資的股份隨時會出問題，如今，中央擺明削減國家教育開支，很自然地就會把民辦教育正常化，合理化，一方面國家節省教育開支，另一方面學生也一樣有受教育的機會，同時又可以培養出一批辦教育的企業家。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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