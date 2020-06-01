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王弼：一錘定音 港股商舖大反彈

【明報專訊】特朗普於上周五宣布美國政府對於香港國安立法的應對措施，啟動取消香港的特殊待遇，並判一國兩制玩完，香港正式步入一國一制。我估計，北京不會認同他一國一制的說法，有關當局應該會繼續宣傳一國兩制的承諾，相信中美兩國會繼續「一個香港，各自表述」的態度。

正如本欄上周的預測，「雙方打嘴炮會繼續，但資本市場交易照舊，直至香港的戰略價值耗盡。不過香港始終擁有埃及妖后的嫁妝，和實行普通法的剩餘價值，陰乾都要一段時間。」因此，在未來一段時間，香港資產價格在北京一錘定音後，反而會上升，因為本港大部分的財富，掌握在一小撮人的手中，假設八二定律，80%的財富，掌握在20%的人手中（已經是最保守的估計），這20%的人，我相信會撤資的人不到1%。1997年以來賺大錢的，絕大部分都是賺內地錢，擁抱祖國，所以國安法實施後，這些人會覺得香港因而安定，不撤資之餘，甚至會增加香港的投資。說到底，香港就算內地化，北上廣深還不是有許多外資？香港作為一個投資的地方，還是有一定的優勢，只要世界和平，看不到會有大規模撤資出現，聯匯制度亦不會因為美國取消香港特殊待遇而改變。

世衛或成中美新戰場

香港人對侵叔的發言，可能只關注香港部分，不過侵叔更多的時間，是放在追究瘟疫的源頭和向世衛問責，當場宣布退出世衛，反令人更意想不到。中美關係，香港扮演的角色其實不大，更重要反而是瘟疫的索償爭拗。我認為，在美國就業市場未見復蘇之際，愈是臨近大選，侵叔愈要打索償牌，有什麼好得過把失業的責任推給北京？大家要留意的，是美國突然退出世衛，是否部署指控世衛失職，追究世衛的過程，必然亦會攻擊對世衛非常支持的北京，下一波中美關係的惡化，世衛應是戰場，更甚者，美國會否另組新世衛，並推薦台灣加入，這會比取消香港特殊地位更觸動北京的神經，如有這樣的發展，投資者就需打醒十二分精神。

最後，美股過去兩個月升勢凌厲，確實有點過龍，雖然北美洲解封似乎比預期的快，當地人已急不及待到酒吧和商場消費，不過，不少人尤其是中小企沒做兩個月生意，打擊巨大，破壞未必能逆轉，對未來消費的增長構成壓力。反而香港股市和商舖在社運、疫情、再社運打擊下，長期低迷，今次反彈力度可以很勁，可能是時候增加港股的比重了。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

相關字詞﹕中美角力 世衛 港區國安法 特朗普

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