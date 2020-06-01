張佩儀：疫情下的強積金策略

保守基金的主要風險來自利率升降，利率上升，債券價格下跌，繼而令基金價格下跌。然而，聯儲局息率降至零水平，更有建議實施負利率，可見利率在短期內不會上升，甚至有下行趨勢，港元利率亦跟隨這個走勢。因此，強積金保守基金可算是保本和避險的首選。

保證基金在收取一定額外保證費，滿足鎖定期及提款條件等條款下，有本金保證或回報保證。其主要風險來自未來保證回報率的調整和保證人風險。只要找有信譽的信託人，並細閱計劃條款，保證基金不失為一個好選擇。

債券基金的風險來自利率升降，匯率波動，信譽評級調整等，風險相對於強積金保守基金和保證基金較高。而匯率波動較難肯定，如投資在本地債券，能降低這個風險。總括來說，因股市波動和利率下行，債券市場在短期內持續受惠。

股票基金受匯率波動和股市波動影響，一般分為三種，分別為單一地方、地區性及全球性股票基金。鑑於疫情緩和，不少國家和地區開始重啟經濟，估計有利股票市場及相應地區的股票基金，亦有憂慮指出，過快重啟市場會有第二輪的疫情爆發風險，因此不宜在股票市場投入太多。

混合資產基金則是綜合了債券基金和股票基金的優劣。股票對債券的比例愈高，風險也會愈高。現時市場情况下，較進取的投資者宜選取股票成分較低的混合資產基金。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]