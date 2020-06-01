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何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢

【明報專訊】整體而言，剛過的5月市場原本可說是平穩，但最後一周，由於香港相關事宜成了國際焦點，市場在眾多不確定因素影響下，投資者似乎不太願意持續與市場糾纏，紛紛將手上的股票先行減磅，輕裝上路。

美國大選前 市場更波動

在之前的好幾個星期，與讀者們分享過有關地緣政治的風險點。雖然不容易判斷出市場對這個風險可能出現反應的幅度，但不難預計，在年底美國大選前的一段時間，面向中國這命題仍然會是兩派陣營為爭選票必爭之地。為讓自己陣營在命題上較對手更突出，從而吸引眼球，一些以往並沒有提及的範疇，亦有機會在未來陸續登場，令未來一段時間，市場更大的波動可期。

至於最近，市場偏好繼續在輪動，之前如日中天的強勢板塊，如科技、醫藥等都隨着市場回落時出現了調整，取而代之是另一批權重的指數金融股。這個現象在美國市場見到，在亞洲地區亦可以看到。當然，亦有參與不同投資風格的投資者指出，價值投資由年初至今大幅跑輸了市場。因此在這段時間，投資風格來一次輪動是應該的，好讓兩類風格不致長期處於歷史差距的高位。筆者相信，這個情况可能會持續一段時間，好戰的投資者可能就要在暑假期間好好休息一下了。

歷史估值範圍看 港股相對廉宜

提起暑假，筆者公司最近招聘暑期學員，因此有機會跟不少在學學生交流。發覺他們都甚具理想，而且亦有在學時好好裝備自己，尤勝當年同齡的自己。所以各位同業，不妨在這個時候給他們一個好好實習機會，好讓他們未來職業生涯發展有更多機會。

回到市場，近日亦有券商因近期的發展調整他們的投資建議。當中最吸引本地媒體報道的是他們下調了香港指數的年底預測，由原先22,900點的預測下調7%至21,300點。細看他們的理據來自未來本地經濟衰退，來港旅客人數減少，而且他們對人數快速回升迹象不樂觀；而且，中美之間在衆多事件上的角力亦增添了不確定性。整體而言，他們對來年度的公司盈利增長預測，亦同時下調11%，意味着本地巿場大約在10倍市盈率上運行。如果以歷史估值範圍來看，算是港股相對廉宜的一個位置了，反映報告相對悲觀的一個看法。

雖然如此，他們仍然是建議客戶仍然可以高配中國相關市場。他們指出，雖然有種種不利因素，在全球新興市場中，中國市場較其他新興主要市場仍然有其吸引之處。例如在公司盈利下調壓力上，中國公司在本地經濟回復生產的趨勢下，較其他新興市場有利。而且他們相信，在相對豐厚的國家財政狀况下，政策上更有條件去為未來可能出現的經濟波動中作出平滑金融和財政措施。因此，錢往中國市場流似乎仍然是未來一個大趨勢。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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