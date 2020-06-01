周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……

新的大股東想要做些corporate movement，部分董事和員工說，這種做法，唔fit and proper喎，可能犯例。新大股東心想，唓，以前個大股東上下其手，仲猖狂過我啦，又唔見你話佢？你係咪蝦我大陸人，唔識listing rules呀。

寧願不賺錢 先搞好管理權

至於那些子公司，更加是上下其手，完全不理新大股東的話，更加不理大股東利益，完全自把自為。那些員工說，你咁做，蝕梗架，要照我們過去的做法先至得。

新大股東心想，你大我呀！我另外的公司，賺錢多你幾十倍，你敢話我唔識做公司？更何况，你哋去run間公司，業績都不是特別好啫，如果不是我「唧」啲生意畀你，你蝕到趴街啦。近排你啲員工成日罷工，又說要趕我出董事局，仲話要報證監，咁算點先？

於是乎，大股東索性開股東會，炒晒班舊董事，重組過晒啲子公司，寧願不賺錢，都要先搞好過管理權。

朋友補了一句：「習近平派個大將夏寶龍去管香港，咪好似假如有一天，李嘉誠派霍建寧管百佳，說穿了，都是差不多的一回事。」

[周顯 投資二三事]