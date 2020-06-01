盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心

有外媒指特朗普的記招是雷聲大雨點小，言下之意可能是認為特朗普沒有採取較激進的制裁行動。但美國取消香港單獨關稅區地位，對香港有一定的打擊，作為外資投資香港確實失去了一定的吸引力，若因此而撤資的話，那麼對香港經濟及港元起着一定負面影響。

倘失金融中心地位 削外資信心

值得一提，美國國務卿蓬佩奧上星期三對國會表示，香港不應該再享有按照美國法律給予的特殊待遇，而正是這些待遇幫助維持香港國際金融中心的地位。我對他這一番說話的理解，是希望透過取消有關的特殊待遇來破壞香港國際金融中心的地位。若美國背後的動機是想破壞香港金融中心的地位，而香港真的因此失去的話，那麼問題便極之嚴重。香港的經濟支柱非金融業莫屬，若失去金融中心的地位，會大大削弱外資對香港的信心。

因此推斷，特朗普背後應有些狠招陸續有來，務求讓香港失去金融中心地位。中方表明一定會有強硬的反制報復，不排除到時特朗普再使出狠招來回應。在這樣拳來腳往的過程當中，會漸漸使投資者及港人信心動搖。

上星期五我在灣仔一間上海飯店午餐的時候，隔籬左右幾枱的食客均議論紛紛相關話題，但大家的結論就是去趕着換美元。過去一個多星期，我私下被問及的問題，也都是應否換美元？我的清一色答案都是在港元強方保證7.75換美元絕對無壞，只要美元往後升至7.85（即港元弱方保證）已經有錢賺。

加英紐或實施負利率 先沽貨幣

另一方面，除中美如何惡鬥之外，6月國際金融市場焦點還有很多需要注意。首先，主要交易貨幣的央行皆會在6月議息，我認為最值得市場關注的是6月3日加拿大央行、6月18日英倫銀行及6月24日新西蘭儲備銀行的議息會議，因為這三個國家過去一直表示不排除會實施負利率，所以交易員有機會在議息前夕先行沽售加元、英鎊及紐元。

除此之外，今日歐盟和英國便會舉行次回合貿易談判，首回合談判不單止毫無進展，雙方還繼續針鋒相對，歐盟更警告有關金融機構要做好硬脫歐的準備，若今次談判破裂的話，英國首相約翰遜聲言會馬上退出所有相關談判，年底便會在無協議下結束脫歐過渡期，若不幸地英國在無貿易協議下脫歐，對英鎊將會造成沉重打擊。

在6月10日聯儲局議息的同日，油組會召開視像會議商討有關產量問題，以目前油價已經大幅反彈來說，估計油組已大大減輕進一步減產的壓力，甚至乎有可能輕微增加產量。

另一個中美爭拗的焦點就會落在6月12日七大工業國的會議，是次G7會議將有機會討論中國在港推行國安法，估計勢必令中國和西方國家關係進一步惡化，令香港甚至內地金融市場劇烈震盪。最後，6月19日歐盟領導人峰會也是金融市場焦點之一，因為過去歐盟領導人就有關振興經濟方案，及經濟復蘇基金等仍然存在嚴重分歧，當中最企硬的「節儉四國」荷蘭、丹麥、瑞典及奧地利，均堅持反對相關基金無條件給予南歐債務重重的國家，若到時相關的方案及基金再次未能一致通過的話，估計會令最近持續反彈的歐元重回弱勢。相反，就算到時通過，估計相關行情已被消化，亦會令歐元借勢調整。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]