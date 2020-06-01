瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康

美團（3690）業績好過市場預期，上周五更創出146.7元的歷史高位。市場亦對美團在下一季恒指季檢中染藍有信心。據彭博資訊，經過一輪的急升，美團的市值已超越匯控（0005）市值，不少投資者憧憬美團或成為重磅股，其實恒指公司早前表示，同股不同權股份有5%權重上限。如投資者看好美團，可留意美團認購29775，行使價152.98元，2020年12月到期，有效槓桿約5.5倍。如看淡美團，可留意美團認沽11634，行使價118.88元，2020年11月到期，有效槓桿約4倍。

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