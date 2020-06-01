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瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康

【明報專訊】阿里健康上周三公布業績，去年度虧損大幅收窄逾八成至659萬元人民幣，且收入增長88%，勝巿場預期。近日阿里健康受大巿拖累，股價由21.5元的高位回落超過兩成，若投資者看好阿里健康的網上醫療概念、業務經營向好並處於龍頭地位，可留意Call輪27614，行使價22.88元，20年11月到期，有效槓桿約3.3倍。

美團（3690）業績好過市場預期，上周五更創出146.7元的歷史高位。市場亦對美團在下一季恒指季檢中染藍有信心。據彭博資訊，經過一輪的急升，美團的市值已超越匯控（0005）市值，不少投資者憧憬美團或成為重磅股，其實恒指公司早前表示，同股不同權股份有5%權重上限。如投資者看好美團，可留意美團認購29775，行使價152.98元，2020年12月到期，有效槓桿約5.5倍。如看淡美團，可留意美團認沽11634，行使價118.88元，2020年11月到期，有效槓桿約4倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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