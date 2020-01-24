經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819

【明報專訊】吉利汽車（0175）宣布以折讓價10.8元配股後，上周五顯著受壓，全日均受制於配股價水平，收市仍跌逾9%。向上以重上配股價為目標，支持參考10元關口。觀望反彈，看好可考慮吉利認購證24819，行使價11.88元，2020年12月到期，實際槓桿約4.2倍。或吉利牛證51062，收回價9.58元，行使價9.08元，槓桿比率約5.9倍。

MSCI指數換馬，獲上調比重的美團點評（3690），周五表現強勢，成功突破140元關口。向上有待挑戰150元，支持參考135元水平。觀望消化MSCI被動買盤後，美團股價能否持續強勢，投資者反手作看淡部署。看淡可考慮美團認沽證11497，行使價122.88元，2020年11月到期，實際槓桿約4倍。憧憬再破頂，看好可考慮美團認購證11026，行使價152.98元，2020年12月到期，實際槓桿約5.7倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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