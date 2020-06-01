張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈

美股在特朗普講話前後是先跌後升，納指更是大升逾1%。市場反應正面，重點倒不是制裁力度的強弱，事實上內容也欠奉，暫難以評估，更主要是制裁與中國完全無關，尤其是不影響首階段貿易協議，也沒有市場最害怕的金融制裁。從貿易角度看，香港出口基本上都是轉口，若是被美國徵收關稅的中國貨品，不會因來了香港就變成香港貨品而免稅，變化不大。至於進口的美國牛排、龍蝦、波鞋等，會否徵稅則由香港決定。因此，取消特殊待遇對香港即時衝擊有限。港資股有條件反彈。

美國制裁衝擊有限 港資股有條件反彈

只是中長期來看，香港已成為新一代柏林，是中國跟美國為首的民主自由國家衝突的第一道戰線，你不會知道一覺睡醒後又會發生什麼事，企業在香港設立區域總部、加大投資、招聘人手都會極度審慎。失去外資會否由中資填補？中資一直努力提升在港各行業領域的話事權，但對整個社會而言，這是取代而未必是新增投資，招聘的也多不是舊香港人。要關注的是內地富豪在國安法實施後，會否仍視香港為停泊資金的好地方。這個在過去20年的大趨勢一旦逆轉，對香港金融、樓市以至各行業都有很大影響。

主流資金買中資股 料京東上市有炒作

港資股可博反彈，但買中資股才是主流資金會做的事。本欄一直強調分段低吸強勢股，上周五見效果，大量股份都顯著上升。恒指短期因國安法出現的調整應已完成，暫時恒指區間位於22500點至23500點，現在處於中間位。但個股設局較好，騰訊連日3天回落至400元至405元水平後反彈，美團績後大漲、稍為整固再上，上周五因MSCI季檢及推出美團月付而飈升創新高，已是最強勢的領袖股，阿里（9988）在190元至210元上落，下月京東來港上市料有炒作。

趁低吸的可考慮康師傅（0322）。方便麵市場已是存量市場，每年增長也就是低單位數字，康師傅2017年至2019年收入依次為589.54億元、606.86億元、619.78億元。同比增長率分別為1.51%、2.94%以及2.13%，與市場相若。但集團利潤卻大幅上升，分別為18.19億元、24.63億元、33.31億元。同比增長率分別為48.25%、35.42%、35.22%。背後與出售資產獲利、政府補貼不無關係，但現在大量人口失業，方便麵需求料殷切，康師傅今年仍可看高一線。走勢上，股價近兩周在13元橫行築底，未有跟隨大市向下，料已調整完成有反彈條件。

[張兆聰 還看今朝]