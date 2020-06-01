李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來

一代才子錢鍾書在《圍城》中說過：「婚姻是一座圍城，沒有結婚的人，拚命想擠進去，結了婚的人卻拚命想向外爬。」。通俗一點就是「隔籬飯香」。小弟認為，香港也是類似情况。

最近小弟朋友圈間，又再談起移民。也不是第一次，2014年也是類似，一枱朋友認真研究移民台灣。但6年過去，付諸實行的只有一兩個（小弟太太是其中之一）。

今次會否不同？可能吧。但依小弟所觀察，不錯，不少朋友心灰意冷，或是無名火起。但畢竟年紀都四十上下，不少有家室有小朋友，總不能天馬行空。到想深一層想付諸實行，不少朋友仍是覺得不太可行。

為何不可行？很簡單，點搵食？

小弟認為，最容易移民的，是兩類人。一是退休人士，子女已獨立，拿着老本食過世。另一種是少年人，機會成本低，未成家立室未買樓，到外地找機會，也是可以。

最難搞則是像小弟和朋友般的中產，有家室，有子女，甚至有父母要供養。有點積蓄，但也未夠全家人坐食山崩。一走了之後，在彼邦如何搵食？

就以台灣為例，小弟太太早已取得護照，但小弟並無辭掉工作，搬過台灣。原因？正是因為去到當地，找工作不容易，即使找到，人工也是低得可憐。無意冒犯台灣讀者（如有），但兩地工資水平差得太遠，小弟謀食的金融業更是重災區。香港金融業發達，台灣則不一樣。

小弟兩位金融舊朋友都是台灣人，年紀和小弟相差不遠。幾年前反服貿事件時，他們接受台媒訪問。朋友A一直留在香港，提到：「很想回去，但一想到薪水只有四分之一，只好再忍下去」。朋友B已回到台灣，提到「薪水還是一樣，不過由港幣變了台幣」。

朋友A也提到，同屆台大財金同學，至少三分一離開台灣工作，選擇到北京，上海，新加坡，當然還有香港。朋友B在香港早已買樓，回台工作後並無變賣（聰明之舉），一個月收租兩三萬港元，才能幫補一下他劇減的薪水。

台灣人爭着來港

看到了嗎？正是香港人不少人想到台灣，台灣人卻有不少人爭着來香港。

篇幅關係，以上只討論台灣的情况，但相信其他地方，也是類似。小弟不喜歡香港，更討厭香港人的自以為是。但若香港如此不堪，為何仍有如此多外國人爭相來港？說白一點，香港從來沒有民主，英殖年代沒有，現在也沒有，但為何不少外國人都喜歡香港？

當然還有，北方的內地同胞。中港矛盾下，大家互出惡言。不少香港人固然討厭內地人，而小弟也在內地朋友口中聽到不少難聽的說話。但行動勝於一切。口中再不屑，但內地人還不是爭着想來香港？

不要忘記，現在香港有不同的辣招，限制了非本地居民買樓。小弟完全不同意坊間評論說辣招無用，若非有這類措施，樓價早已變得更高。反過來想，即使樓價下跌（相信政府也不介意），只要政府將辣招撤回，相信定能穩住樓市。

沒有自住樓 等於沽空香港

所以，小弟相信，香港樓價大跌風險不大。自住而又負擔得起的，仍應該買樓。任志剛的名句：沒有自住樓，等於沽空香港。而長期沽空，十賭九輸。

但投資呢？是另一回事。正因為有不同的辣招，香港樓的交易成本已相當高。一買一賣，付出8至10%稅項不出奇。可能小弟孤寒，但想到入場先斬一截，離場又斬一截，還要是進貢給香港政府，就覺得十分搵笨。若要投資，倒不如想想股票，黃金，或海外樓盤。

說回《圍城》，結婚的人，還是比離婚的人多。想到香港的人，還是比想離開的多。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]