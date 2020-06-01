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林少陽 細味投資

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林少陽：港匯反映資金無恐慌

【明報專訊】北京就香港國安法立法，美國總統特朗普在香港時間上周六凌晨作出了回應。由於反應沒有市場原先憂慮的那麼強烈，美股及境外港股黑期，在得悉消息後反彈，估計周初港股亦應該高開，但畢竟取消本港最惠國待遇及重新審視港人旅美簽證等安排並不是什麼好東西，港股在壞消息獲證實後的反彈，彈力強極有譜。如無意外，6月份將一如5月一樣，整體市况應該仍然沒有明確方向，股份將繼續個別發展。

回顧5月港股表現，恒指跌了接近7%，但上月錄得升勢的股份數量亦不少，我們公司代客管理的投資組合，亦錄得若干升幅。據我所知，不少投資策略跟我們相近的，上個月的表現都不太差，證明不是因為我們表現特別出眾，而是市場整體氣氛，並不如指數顯示那麼差勁。

過去一兩個月，筆者被問得最多的問題，分別是：一，國安法會否動搖香港國際金融中心的地位？二，港元聯繫匯率會否脫鈎？

沒證據顯示 疑慮足以動搖投資者信心

一個地方能否成為一個國際金融中心，必要條件之一，是取決於資金是否能夠自由進出。國安法立法之後，不見得外資進出香港會受到任何形式的限制。

其次，是這個地區的貨幣匯率，能否維持足夠的穩定性，令國際投資者在進出這個市場之時，少了一層顧慮。自1983年港元仍然實施聯繫匯率制度之來，用港紙跟美元，在本質上沒分別。除非未來港元匯率有變，否則，不見得投資者會因為匯率風險增加而撤資。

第三，是本港的金融市場法規，會否在國安法實施後受到侵蝕？這點爭議可能稍大一點。部分投資者確有一些疑慮，不過，至今為止沒有證據顯示，這些疑慮大到足以動搖投資者對投資本港市場的信心。

金管局有足夠財力捍衛聯繫匯率

至於港元匯率會否改變？答案其實一路都很清晰。一直以來，政府的官方立場很明確，而金管局亦有足夠財政實力，捍衛聯繫匯率。再者，大家其實不用一味靠估，假如港元地位有變，港元匯率必定會轉弱。在上周北京通過就「港區國安法」立法議案時，港元匯率依然不動如山。

財經專欄作家林行止上周曾於友報表示，當年實施聯繫匯率時，須經美國認可，可是中大經濟系莊太量則認為，香港實施聯繫匯率，事前或有知會美國，但未見得必須事先得到美國首肯。

對此，本欄至今未能確認誰較正確，但我只知，他國使用自己國家貨幣本質上是向自己國家進貢。強行剝奪他國使用自身貨幣，一來有損自己國家利益，二來亦打擊本國貨幣在國際市場上的聲譽及地位。當然，歷史上這些損人不利己的勾當也時有發生，只是至少在目前而言，單看匯率近期的走勢，一點不似有資金流走的迹象！大家最好還是不要捕風捉影，在沒有真憑實據的時候，便感情用事，妄下判斷。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕走資 聯繫匯率 港股 港區國安法

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