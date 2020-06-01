林少陽：港匯反映資金無恐慌

回顧5月港股表現，恒指跌了接近7%，但上月錄得升勢的股份數量亦不少，我們公司代客管理的投資組合，亦錄得若干升幅。據我所知，不少投資策略跟我們相近的，上個月的表現都不太差，證明不是因為我們表現特別出眾，而是市場整體氣氛，並不如指數顯示那麼差勁。

過去一兩個月，筆者被問得最多的問題，分別是：一，國安法會否動搖香港國際金融中心的地位？二，港元聯繫匯率會否脫鈎？

沒證據顯示 疑慮足以動搖投資者信心

一個地方能否成為一個國際金融中心，必要條件之一，是取決於資金是否能夠自由進出。國安法立法之後，不見得外資進出香港會受到任何形式的限制。

其次，是這個地區的貨幣匯率，能否維持足夠的穩定性，令國際投資者在進出這個市場之時，少了一層顧慮。自1983年港元仍然實施聯繫匯率制度之來，用港紙跟美元，在本質上沒分別。除非未來港元匯率有變，否則，不見得投資者會因為匯率風險增加而撤資。

第三，是本港的金融市場法規，會否在國安法實施後受到侵蝕？這點爭議可能稍大一點。部分投資者確有一些疑慮，不過，至今為止沒有證據顯示，這些疑慮大到足以動搖投資者對投資本港市場的信心。

金管局有足夠財力捍衛聯繫匯率

至於港元匯率會否改變？答案其實一路都很清晰。一直以來，政府的官方立場很明確，而金管局亦有足夠財政實力，捍衛聯繫匯率。再者，大家其實不用一味靠估，假如港元地位有變，港元匯率必定會轉弱。在上周北京通過就「港區國安法」立法議案時，港元匯率依然不動如山。

財經專欄作家林行止上周曾於友報表示，當年實施聯繫匯率時，須經美國認可，可是中大經濟系莊太量則認為，香港實施聯繫匯率，事前或有知會美國，但未見得必須事先得到美國首肯。

對此，本欄至今未能確認誰較正確，但我只知，他國使用自己國家貨幣本質上是向自己國家進貢。強行剝奪他國使用自身貨幣，一來有損自己國家利益，二來亦打擊本國貨幣在國際市場上的聲譽及地位。當然，歷史上這些損人不利己的勾當也時有發生，只是至少在目前而言，單看匯率近期的走勢，一點不似有資金流走的迹象！大家最好還是不要捕風捉影，在沒有真憑實據的時候，便感情用事，妄下判斷。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]