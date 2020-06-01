陸振球：美賭股因網上博彩大升

疫情固也令到賭場生意大跌，但人在家中，悶得太久便可能忍不住賭癮進行網上博彩，統計便顯示美國兩個可容許網上投注的的州份包括新澤西州和賓夕法尼亞州，近月進行網上撲克博彩的金額便急升(圖1)，提供相關股票的投資機會。

在美國上巿的賭股Penn National Gaming Inc (美國上巿編號 : PENN)，在今年2月見了高位39.18美元後一度因疫情而股價跌至3月中的3.75美元，足足跌了約九成，其後如上所述因美國人要家居隔離，悶在家中不少人進行網上博彩，PENN股價由3月中至上周四大幅反彈高見34.76美元，由低位計大升8倍多(圖2)，成交近期急增反映資金流入，而其RSI也連續一個多星期高於70，有動力再上，將有機會上試前歷史高位逾39美元。

短線PENN仍值博

說到賭股，自然想起一代賭王何鴻燊在上周辭世，終年98歲，而旗下的澳門博彩（0880）和信德（0242）股價在當天分別升逾7%和逾21%。澳門賭股近月也因疫情而普遍生意大跌，而似乎中國人對網上博彩並不特別接受，短線而言PENN的上升空間或較一眾濠賭股為高。

[陸振球 投資超限戰]