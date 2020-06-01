沈永年：珠海住宅短線看好香洲

筆者認為，撇除廣州及深圳等一線城市，珠海目前在整個大灣區來說，發展相當不錯，我亦一直表示看好珠海樓市。至於上述3個地區的樓市前景，筆者相信兩至十年內將有很好的發展潛力。當然，也需視乎投資者的目標投資年期，是短線、中線或長線投資。

如果是短線投資，筆者認為香洲區會較合適，主要是香洲區本身已發展成熟，等同於深圳的福田區，屬於舊區；加上香海大橋將於明年實現通車，大橋建成後珠海香洲將連通至斗門，使得珠海新舊兩區直線打通，屆時從香洲途經中山坦洲前往斗門的時間，將由原來40至60分鐘縮短至20分鐘左右。在交通基建發展配合下，預計兩至三年內將帶動香洲區樓市有明顯升幅。

此外，筆者亦認為香洲區的住宅較容易出租，也是因為該區發展成熟，人流較暢旺，不少人因工作關係需要在香洲區找地方居住；但有一點要留意，香洲的樓價在上述3個區域來說較高，同時基於內地租金水平一直偏低，若買樓用作出租用途的話，不要奢望可以獲得豐厚的租金回報，只在於不浪費空置單位且又可賺回小部分投資成本及租金回報而已。

中長線看好航空新城唐家灣

至於中線投資，筆者會選航空新城，該地區未來發展關鍵在於今明兩年3條新橋（洪鶴大橋、金海大橋和香海大橋）的相繼開通；若要投資的話，就要在大橋開通前出手，不然筆者預計開通後樓價將進一步急升。可以預見，3條新橋開通後，人流量將逐步向航空新城一帶遷移，加上那裏有不少生活配套設施正在興建中，航空新城未來會有相當的吸引力。

唐家灣則可作為長線投資。首先，深珠通道的規劃建設對珠海乃至整個灣區西岸的發展意義非凡，珠海與深圳同城，唐家灣將發揮其地理優勢，成為西岸追趕東岸經濟的核心區域；同時，有學校正在興建中，金山、南方軟件園、清華科技園（珠海）等高新技術產業開發區都在唐家灣，高素質人才將產生集聚效應，置業需求也將變得愈來愈大，因此我絕對看好該區的長線發展。

無論如何，大家在投資前必先訂下目標，不然你投資唐家灣卻望短期內有明顯升值回報，就對我上面的分析有欠公允了。另外，有一點很重要的，就是除了考慮區域這投資因素外，還要審慎留意投資項目的質素及規模、發展商實力等，即使地理位置極佳，也不能閉起雙眼亂選盤的，就如買股票般，有專家預計銀行股會升，也不能保證隻隻銀行股都有實力、買完必漲。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]