謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展

樓市活躍 反映信任「港區國安法」

最近樓市表現較過往數月活躍，除可能因累積多月的購買力釋放，亦代表不少人對於「港區國安法」下的香港未來投以信任的一票。上月中旬，全國人大會議議程之一是有關制定香港《國安法》的草案，涵蓋顛覆國家政權、分裂國家、外國勢力干預及恐怖活動等。

草案引起社會不少關注，部分「攬炒派」隨即惡意將「港區國安法」包裝成洪水猛獸，揚言法案會令香港崩壞、破壞原有自由云云。然而，恰好相反，本港面對持續了近一年的暴力衝突、社會動盪，疊加肺炎疫情，民生、經濟五癆七傷，及至近日《國歌條例草案》恢復二讀辯論，黑暴再度起哄，社會始終未能重回正軌。

「港區國安法」的制定正正是為香港市民提供保障，讓社會步向穩定發展，增加投資者來港的信心，既不影響香港的高度自治，反而有利「一國兩制」行穩致遠。試問若然國家存在安全問題，大眾又如何安居樂業呢？衝突、暴力連年的地方，樓價經濟又如何平穩發展呢？

近日長沙灣一個新盤開賣，售樓現場一名買家被傳媒問到會否擔心《國安法》時，該買家表示「自己是一般市民、好守法。」事實上，《國安法》是保護奉公守法的市民依法享有各項權利和自由，放眼全球很多地方均有訂立國家安全法例，故根本毋須過分解讀和憂慮。

短期陣痛與長遠穩定發展無可比擬

短期而言，在《國安法》草擬過程，以至美國大選前夕的強烈反應和手段，難免會為本港的股市以至整體經濟帶來波動，企業或會減慢來港或擴充業務，商業用地和商廈樓面的租、售活動或會放緩，但這短期的陣痛與本港未來長遠的穩定發展是無可比擬的。

依筆者看來，除非出現其他國際事件，不然，隨着《國安法》落實，本港的局勢將趨向明朗、經濟將會步向更穩定，市民會更願意入市置業，一般大眾化的住宅物業的樓價在需求下將獲得支持。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]