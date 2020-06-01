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伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景

【明報專訊】上周港股初段出現急跌後的技術性反彈，惟周中美國國務院向國會提交報告，指美國不應再給予香港特殊待遇。中美兩國關係緊張，或進一步對本港未來金融市場帶來不確定性，港股反彈受挫，全周來看，恒指累計變動不大。

多個政治及經濟不明朗因素籠罩大市，市場擔心資金外流，料大市短線仍跟隨相關消息持續波動，如以之前升浪總升幅的61.8%作為回調目標，有機會回至約22,600點水平。

恒指或回至約22600點水平

另一方面，目前恒指走勢較波動之下，短期技術指標的指示作用相對被弱化，如果從更長遠的角度來看，其實恒指在月線、季線及年線圖上都正處於一個大型的上升通道，目前這些上升通道的底部均處於21,000點附近。回顧歷史，恒指過去處於上升通道的時間具主導，曾經出現偏離軌道的時間，除了2007至2008年曾出現最長4個月的偏離期外，其他時間都少於1個月。長線而言，港股投資價值仍然明顯。股份推薦方面，我們對下半年內地5G行業仍持樂觀看法，其中中興通訊（0763）值得留意。

經歷2016 和2018 年兩次美國巨額罰款後，目前中興通訊的業務已全面回歸於正常軌道。集團去年實現營業收入907.4億元人民幣，按年增長6.1%，歸屬股東淨利潤為51.5億元人民幣，按年增長173.7%，運營商網絡收入成為業績增長主要動力，而國內外5G系統設備業務增長成為重要因素。今年首季，受肺炎疫情影響，集團營業收入及歸屬股東利潤分別錄得按年跌3.2%及9.6%，預期集團業績在第二季出現部分復蘇，惟佔比接近35%的海外業務料仍復蘇需時。

中興19元可買 上望21元

雖然今年首季肺炎疫情導致5G建設速度有所放緩，但4月份開始速度再度提升。從剛剛兩會發放出來信息，目前內地累計5G用戶超3600萬，單計4月份，5G用戶就新增了700多萬戶，在基站建設方面，三大電信商截至2019年底存量為11萬個，並計劃今年新建50萬個5G基站；工信部數據，截至3月底，全國已建成5G基站達19.8萬個，每周增加超過1萬個基站。上述數據反映5G目前正處於高景氣階段，料對作為業內龍頭之一的中興通訊帶來巨額收益。

當然，中美關係未來的走向，以及美國對華5G政策的發展形成了對中興通訊帶來的潛在業務風險，建議投資者可以19元附近作參考買入價做波動性操作，目標價21元，止蝕17.72元。

（筆者為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]

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