潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨

轉向網店購物 電商股價升

處於一個由新冠肺炎造成的非常時期，許多人選擇避免出入人多的公共場合而待在家，全球從未試過有這麼多人被關在家中，只能偶爾外出一下，愈來愈多人依賴電腦或手機去進行原本一般是人與人接觸的事情，如許多大型商業活動或會議都因應配合防疫而延後舉辦或在網上進行，線上購物、網路會議、電子遊戲及影視平台等宅經濟相關產業發威，經營情况及股價不但沒有受到影響，反而受惠上升，明顯跑贏大市。

以美國網上消費、電子商貿及配送服務巨擘亞馬遜（Amazon）為例，早前公布為滿足需求，擬增聘多達10萬名倉庫及送貨人員，其股價年初至今升逾20%；美國最大的網上及移動影視供應商Netflix股價亦升逾兩成。毫無疑問，消費者因為「保持社交距離」措施而紛紛轉向網店採購日常必需品，令電商業顯著受惠，但意想不到的是，即使是銷售大型家具的美國網上電商Wayfair也跑出，今年以來股價升逾50%。原來因為在家工作及學校停課，客戶購買在家辦公的家具、遊戲室用品。Wayfair透露，其3月收入按年增長了一倍，且增長速度延續到4月。

在港股方面，主要銷售電腦及數據中心的聯想集團（0992）亦受惠於宅經濟，因為宅經濟帶動了全球對電腦及數據中心的需求。

於今年首季，全球電腦零件供應鏈停頓，但聯想有遍及全球的供應鏈，並借助意想不到的在家工作需求，集團快速恢復供應，推動個人電腦及智慧設備業務於所有區域市場的供應，實現了優於市場的增長，進一步穩固於全球市場的冠軍地位。

另外，在家辦公亦推動了對伺服器和存儲業務需求增加，令集團首季存儲業務有按年超過50%的迅速增長，私有雲和傳統資料中心業務的營業額升5%，伺服器銷量增長14%，中國業務的營業額增長近23%，並提高了整體數據中心業務的盈利能力。

全球對數據中心需求增 聯想受惠

集團早年已積極推進智慧化轉型，受惠於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、智慧辦公、智慧家庭等業務的強勁增長，集團在智慧物聯網領域的營業額是前一年的4倍，智慧基礎架構的營業額提升37%。而集團的數據智慧、智慧醫療、智慧教育業務實現了三位數字的高速增長，推動其行業智慧業務整體營業額達去年的兩倍多，成績亮眼。軟件與服務業務亦於今年取得了突破進展，創下達35億美元的已開發票營業額，增長43.2%，成為集團整體轉型的催化劑。

預期隨着人們愈來愈適應在家工作、購物及上課學習後，相信OTT及宅經濟的趨勢將可持續，企業不把握這個趨勢只會落後於人。

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[潘啓才 通天財技]