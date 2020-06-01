蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下

之前在本欄小金人已聊過為何中央會堅決推出《港區維護國家安全法》，上周四人大已經接近全票通過，安全法的推出和執行是覆水難收，絕不因任何外力受影響，不需有任何遐想。今天補充一點法律依據，人大對《基本法》是有絕對的解釋權。本來《基本法》23條就說得清清楚楚必須推出，制約分裂國家等七種罪行，《基本法》說得很正確是「shall」，必須推出23條。為何美國對《香港國安法》這麼憤怒，憤怒啥？第一，地上撿到槍，開心都來不及，肯定好好發揮；第二，香港已經變成世界間諜之都，國安法下外國間諜多不方便。題外話美國領事館現在在港的工作人員有1500人，這配置比其在一個一級大國的總領事館人員還多；第三，香港反對派把燈塔國抬得這麼高，簡直扛着神主牌神功護體，好歹也得發射幾萬發「嘴炮」。

美國借香港亂局制裁香港，放血中國這是美國攻華三大招之一（經濟上：貿易科技制裁/破壞產業鏈；地緣上：港台小艇自殺戰術；政治上：全面抹黑，全面孤立），所以有沒有國安法美國制裁都一樣來，沒分別，怎樣制裁，有沒有用才是關鍵。在西方哲學裏，沒有和稀泥（裝死狗）這一招，都是實力論勝負，明尼蘇達的那個黑人就是典型，有懷疑先弄死再說，這就是美國哲學。再聊聊美國能怎麼制裁和有沒有用：

（1）1992年的《美國-香港政策法》下的特殊關稅地位：很大機會取消或者凍結，效果有限。美國認可（記住不是美國給的，單獨關稅待遇是世貿確定，美國可以承認或者不承認）香港是單獨關稅區，不同於中國，所以源自香港和美國本地貨物的貿易雙方是免稅，可是對轉口美方是徵稅的，如中國貨物轉口有效稅率是19.3%。現在情况是香港出口美國的貨物99.9%是中國轉口。香港現在是美國最大的貨物貿易順差對象（2019年美方順差260億美元，就算剔除所有轉口的，也順差100來億美元），香港佔了美國8%出口，香港是美國高檔農產品，牛肉和紅酒主要出口地。什麼叫優惠？美國人真是誤以為自己是神。小金人覺得美方會在未來一兩個月宣布凍結香港單獨關稅區地位，凍唄，數據很清楚，香港影響的就是幾點經濟數據。

（2）制裁中港官員，中資機構：肯定會，可對主要中港官員來說這是嘉許。制裁看不順眼的官員和機構是美國最愛採用的招數，為啥？因為只賺不賠，沒有任何損失。所以，這次幾乎百分百會用這招，不是有個什麼《香港人權法》嗎？就是個借口。美國應該很快宣布制裁黑名單，包括香港十個八個高官，可能還有中聯辦、港澳辦官員，真正怕的那些已經換走了，今天這些很多都是無所謂的呢！可能有些還視為嘉獎，有被美國制裁這個super credit以後仕途一帆風順。機構嘛？有點損失，中銀香港（2388）你敢制裁嗎？浦東發展銀行香港分行如何？

（3）限制香港進口高科技產品：肯定會，效果極小。這方面，小金人覺得也肯定會在未來很快出台，可這真是有點多此一舉，事實上高端敏感技術早已很難進口，非尖端技術也可從日歐找到替代品。現在中國處於一個地步，少數極高精專的領域如半導體、發動機、基礎材料、機器人等還真是落後很多，可西方已經防中國防到不能再嚴地步，其他的領域也大部分沒什麼了不起了。如果真制裁這領域，香港本地沒啥影響，香港也不需要什麼極高精專的東東。

（4）聯繫匯率，關他什麼事？制裁啥？沒美國的事。很多朋友擔心聯繫匯率會被美國取消？包括很多知識分子，OMG，笑死我，取消？取什麼消？美國當自己是神，一部分原因也是因為世人不少認為老美是神，造成語無倫次。聯繫匯率制度管理由金管局及特區政府負責，美國並無「角色」。港元並不是貨幣，只是兌換券，底下是香港4480億美元的外匯儲備（香港自己的錢，只有部分是美國國債），並不是聯到美國的什麼東西。聯繫匯率於1983年已在港實施，時間上較美國的《香港關係法》更早，不存在需要美國批准的問題。全球不同體制跟哪種貨幣掛鈎，均由當地政府自行決定。假設最後因為各種技術原因不再適合聯繫美元，那聯繫歐元，你看看歐盟肯不肯。香港有4480億美元外匯儲備，是基礎貨幣的兩倍多，就算最廣義的M3貨幣覆蓋率也有接近50%，極度足夠應對資金轉換，而且香港背後還有中國。此外，香港的銀行系統也非常穩固，銀行資本充足率23.6%，遠高於國際普遍要求的8%，銀行體繫流動率是162%，遠遠超過100%的國際要求，呆壞帳撥備率只有0.6%，在全球都是很低的水平。小金人覺得美方最多就是對聯繫匯率打嘴炮，big mouth, but so what?

（5）限制港元自由兌換美元，限制美元結算：核彈頭，動輒玉石俱焚，請細看美方利益。在所有的潛在制裁裏，現在港元自由兌換美元，限制美元結算是百分百有效的，對地球上任何國家，大企業都是有摧毁效果的。如美國就用在伊朗和朝鮮身上，那首先你想想香港是伊朗和朝鮮嗎？兩者是因為被美方列為恐怖主義國家，法律上才能運用這大殺器。香港是恐怖主義國家嗎？如果是單獨不准港元自由兌換美元和限制結算呢？那咱們就單純看看利益問題。

（a）香港是世界第三大美元交易中心，佔8%，僅次於倫敦和紐約，如果香港不能結算美元，交易美元，立刻世界金融海嘯，美元世界貨幣地位有重塑風險，這才是美國利益最大的地方。而且肯定世界金融危機，資本市場大海嘯，美方也不可倖免，要知道大統領的親生兒子叫「美股」，誰動美股，它親媽都打。

（b）知道英資美資在香港有多少資產嗎？小金人以前的策略團隊算過，英資在香港1.3萬億港元資產，美資也有0.6萬億港元資產，香港的匯豐、渣打、怡和、太古、香港置地等全是英資，中環的樓一半是英國佬的，再算算澳洲、加拿大等，你宣布港元不能兌換美元，香港企業不能美元結算，你想玉石俱焚？

（c）大家知道香港有多少持美英加澳新護照的人嗎？小金人有研究過，接近90多萬人在香港，加拿大最多45萬，英國21萬（外加30萬BNO護照），澳洲17萬，美國9萬，新西蘭2萬，這些人包括香港大部分富商，你說老美想KO這些自己國民嗎？當然還有法國、德國這些。美國若全面打擊香港，對美國、它的兄弟、中國、和香港都是「攬炒」。玉石俱焚，這個你說美國和五眼聯盟會同意嗎？

所以根本不用擔心限制美元兌換，美元結算這事，當然美國可以做，美國也可以往地球扔100顆核彈，你不去擔心！大統領只是裝瘋賣傻，你以為他真傻嗎？信限制美元結算的人是真有點傻。

總結來說，美國所謂的制裁，第二點第三點是肯定做的，第一點很大機會是所謂的凍結香港關稅特殊待遇，做唄！what cares？有沒有國安法都一樣。第四點根本就是無稽之談，真以為老美是神嗎？第五點，殺傷力巨大，可你是想玉石俱焚嗎？大家淡定點，在中美博弈的大環境下，所謂的制裁簡直就是被蚊叮，有沒有國安法都一樣。

篇幅所限，今天就聊到這。結尾，小金人在一大瓶茅台的助興下，借用金庸先生小說《九陽神功》中的幾句表達個人情感「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。中國有全世界最大的內需市場，天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。你老美打算制裁誰？祝你老美全家都是美麗的風景線。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]