蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下

【明報專訊】過去幾天，很多朋友問小金人關於國安法和美國制裁香港的問題，今天小金人具體聊聊，關於1992年的《美國-香港關繫法》和美港經濟關繫這問題小金人當時還在投行研究部兼任中國策略師時有過詳細研究。
之前在本欄小金人已聊過為何中央會堅決推出《港區維護國家安全法》，上周四人大已經接近全票通過，安全法的推出和執行是覆水難收，絕不因任何外力受影響，不需有任何遐想。今天補充一點法律依據，人大對《基本法》是有絕對的解釋權。本來《基本法》23條就說得清清楚楚必須推出，制約分裂國家等七種罪行，《基本法》說得很正確是「shall」，必須推出23條。為何美國對《香港國安法》這麼憤怒，憤怒啥？第一，地上撿到槍，開心都來不及，肯定好好發揮；第二，香港已經變成世界間諜之都，國安法下外國間諜多不方便。題外話美國領事館現在在港的工作人員有1500人，這配置比其在一個一級大國的總領事館人員還多；第三，香港反對派把燈塔國抬得這麼高，簡直扛着神主牌神功護體，好歹也得發射幾萬發「嘴炮」。
美國借香港亂局制裁香港，放血中國這是美國攻華三大招之一（經濟上：貿易科技制裁/破壞產業鏈；地緣上：港台小艇自殺戰術；政治上：全面抹黑，全面孤立），所以有沒有國安法美國制裁都一樣來，沒分別，怎樣制裁，有沒有用才是關鍵。在西方哲學裏，沒有和稀泥（裝死狗）這一招，都是實力論勝負，明尼蘇達的那個黑人就是典型，有懷疑先弄死再說，這就是美國哲學。再聊聊美國能怎麼制裁和有沒有用：
（1）1992年的《美國-香港政策法》下的特殊關稅地位：很大機會取消或者凍結，效果有限。美國認可（記住不是美國給的，單獨關稅待遇是世貿確定，美國可以承認或者不承認）香港是單獨關稅區，不同於中國，所以源自香港和美國本地貨物的貿易雙方是免稅，可是對轉口美方是徵稅的，如中國貨物轉口有效稅率是19.3%。現在情况是香港出口美國的貨物99.9%是中國轉口。香港現在是美國最大的貨物貿易順差對象（2019年美方順差260億美元，就算剔除所有轉口的，也順差100來億美元），香港佔了美國8%出口，香港是美國高檔農產品，牛肉和紅酒主要出口地。什麼叫優惠？美國人真是誤以為自己是神。小金人覺得美方會在未來一兩個月宣布凍結香港單獨關稅區地位，凍唄，數據很清楚，香港影響的就是幾點經濟數據。
（2）制裁中港官員，中資機構：肯定會，可對主要中港官員來說這是嘉許。制裁看不順眼的官員和機構是美國最愛採用的招數，為啥？因為只賺不賠，沒有任何損失。所以，這次幾乎百分百會用這招，不是有個什麼《香港人權法》嗎？就是個借口。美國應該很快宣布制裁黑名單，包括香港十個八個高官，可能還有中聯辦、港澳辦官員，真正怕的那些已經換走了，今天這些很多都是無所謂的呢！可能有些還視為嘉獎，有被美國制裁這個super credit以後仕途一帆風順。機構嘛？有點損失，中銀香港（2388）你敢制裁嗎？浦東發展銀行香港分行如何？
（3）限制香港進口高科技產品：肯定會，效果極小。這方面，小金人覺得也肯定會在未來很快出台，可這真是有點多此一舉，事實上高端敏感技術早已很難進口，非尖端技術也可從日歐找到替代品。現在中國處於一個地步，少數極高精專的領域如半導體、發動機、基礎材料、機器人等還真是落後很多，可西方已經防中國防到不能再嚴地步，其他的領域也大部分沒什麼了不起了。如果真制裁這領域，香港本地沒啥影響，香港也不需要什麼極高精專的東東。
（4）聯繫匯率，關他什麼事？制裁啥？沒美國的事。很多朋友擔心聯繫匯率會被美國取消？包括很多知識分子，OMG，笑死我，取消？取什麼消？美國當自己是神，一部分原因也是因為世人不少認為老美是神，造成語無倫次。聯繫匯率制度管理由金管局及特區政府負責，美國並無「角色」。港元並不是貨幣，只是兌換券，底下是香港4480億美元的外匯儲備（香港自己的錢，只有部分是美國國債），並不是聯到美國的什麼東西。聯繫匯率於1983年已在港實施，時間上較美國的《香港關係法》更早，不存在需要美國批准的問題。全球不同體制跟哪種貨幣掛鈎，均由當地政府自行決定。假設最後因為各種技術原因不再適合聯繫美元，那聯繫歐元，你看看歐盟肯不肯。香港有4480億美元外匯儲備，是基礎貨幣的兩倍多，就算最廣義的M3貨幣覆蓋率也有接近50%，極度足夠應對資金轉換，而且香港背後還有中國。此外，香港的銀行系統也非常穩固，銀行資本充足率23.6%，遠高於國際普遍要求的8%，銀行體繫流動率是162%，遠遠超過100%的國際要求，呆壞帳撥備率只有0.6%，在全球都是很低的水平。小金人覺得美方最多就是對聯繫匯率打嘴炮，big mouth, but so what?
（5）限制港元自由兌換美元，限制美元結算：核彈頭，動輒玉石俱焚，請細看美方利益。在所有的潛在制裁裏，現在港元自由兌換美元，限制美元結算是百分百有效的，對地球上任何國家，大企業都是有摧毁效果的。如美國就用在伊朗和朝鮮身上，那首先你想想香港是伊朗和朝鮮嗎？兩者是因為被美方列為恐怖主義國家，法律上才能運用這大殺器。香港是恐怖主義國家嗎？如果是單獨不准港元自由兌換美元和限制結算呢？那咱們就單純看看利益問題。
（a）香港是世界第三大美元交易中心，佔8%，僅次於倫敦和紐約，如果香港不能結算美元，交易美元，立刻世界金融海嘯，美元世界貨幣地位有重塑風險，這才是美國利益最大的地方。而且肯定世界金融危機，資本市場大海嘯，美方也不可倖免，要知道大統領的親生兒子叫「美股」，誰動美股，它親媽都打。
（b）知道英資美資在香港有多少資產嗎？小金人以前的策略團隊算過，英資在香港1.3萬億港元資產，美資也有0.6萬億港元資產，香港的匯豐、渣打、怡和、太古、香港置地等全是英資，中環的樓一半是英國佬的，再算算澳洲、加拿大等，你宣布港元不能兌換美元，香港企業不能美元結算，你想玉石俱焚？
（c）大家知道香港有多少持美英加澳新護照的人嗎？小金人有研究過，接近90多萬人在香港，加拿大最多45萬，英國21萬（外加30萬BNO護照），澳洲17萬，美國9萬，新西蘭2萬，這些人包括香港大部分富商，你說老美想KO這些自己國民嗎？當然還有法國、德國這些。美國若全面打擊香港，對美國、它的兄弟、中國、和香港都是「攬炒」。玉石俱焚，這個你說美國和五眼聯盟會同意嗎？
所以根本不用擔心限制美元兌換，美元結算這事，當然美國可以做，美國也可以往地球扔100顆核彈，你不去擔心！大統領只是裝瘋賣傻，你以為他真傻嗎？信限制美元結算的人是真有點傻。
總結來說，美國所謂的制裁，第二點第三點是肯定做的，第一點很大機會是所謂的凍結香港關稅特殊待遇，做唄！what cares？有沒有國安法都一樣。第四點根本就是無稽之談，真以為老美是神嗎？第五點，殺傷力巨大，可你是想玉石俱焚嗎？大家淡定點，在中美博弈的大環境下，所謂的制裁簡直就是被蚊叮，有沒有國安法都一樣。
篇幅所限，今天就聊到這。結尾，小金人在一大瓶茅台的助興下，借用金庸先生小說《九陽神功》中的幾句表達個人情感「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。中國有全世界最大的內需市場，天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。你老美打算制裁誰？祝你老美全家都是美麗的風景線。