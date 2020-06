蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下

之前在本欄小金人已聊過為何中央會堅決推出《港區維護國家安全法》,上周四人大已經接近全票通過,安全法的推出和執行是覆水難收,絕不因任何外力受影響,不需有任何遐想。今天補充一點法律依據,人大對《基本法》是有絕對的解釋權。本來《基本法》23條就說得清清楚楚必須推出,制約分裂國家等七種罪行,《基本法》說得很正確是「shall」,必須推出23條。為何美國對《香港國安法》這麼憤怒,憤怒啥?第一,地上撿到槍,開心都來不及,肯定好好發揮;第二,香港已經變成世界間諜之都,國安法下外國間諜多不方便。題外話美國領事館現在在港的工作人員有1500人,這配置比其在一個一級大國的總領事館人員還多;第三,香港反對派把燈塔國抬得這麼高,簡直扛着神主牌神功護體,好歹也得發射幾萬發「嘴炮」。

美國借香港亂局制裁香港,放血中國這是美國攻華三大招之一(經濟上:貿易科技制裁/破壞產業鏈;地緣上:港台小艇自殺戰術;政治上:全面抹黑,全面孤立),所以有沒有國安法美國制裁都一樣來,沒分別,怎樣制裁,有沒有用才是關鍵。在西方哲學裏,沒有和稀泥(裝死狗)這一招,都是實力論勝負,明尼蘇達的那個黑人就是典型,有懷疑先弄死再說,這就是美國哲學。再聊聊美國能怎麼制裁和有沒有用:

(1)1992年的《美國-香港政策法》下的特殊關稅地位:很大機會取消或者凍結,效果有限。美國認可(記住不是美國給的,單獨關稅待遇是世貿確定,美國可以承認或者不承認)香港是單獨關稅區,不同於中國,所以源自香港和美國本地貨物的貿易雙方是免稅,可是對轉口美方是徵稅的,如中國貨物轉口有效稅率是19.3%。現在情况是香港出口美國的貨物99.9%是中國轉口。香港現在是美國最大的貨物貿易順差對象(2019年美方順差260億美元,就算剔除所有轉口的,也順差100來億美元),香港佔了美國8%出口,香港是美國高檔農產品,牛肉和紅酒主要出口地。什麼叫優惠?美國人真是誤以為自己是神。小金人覺得美方會在未來一兩個月宣布凍結香港單獨關稅區地位,凍唄,數據很清楚,香港影響的就是幾點經濟數據。

(2)制裁中港官員,中資機構:肯定會,可對主要中港官員來說這是嘉許。制裁看不順眼的官員和機構是美國最愛採用的招數,為啥?因為只賺不賠,沒有任何損失。所以,這次幾乎百分百會用這招,不是有個什麼《香港人權法》嗎?就是個借口。美國應該很快宣布制裁黑名單,包括香港十個八個高官,可能還有中聯辦、港澳辦官員,真正怕的那些已經換走了,今天這些很多都是無所謂的呢!可能有些還視為嘉獎,有被美國制裁這個super credit以後仕途一帆風順。機構嘛?有點損失,中銀香港(2388)你敢制裁嗎?浦東發展銀行香港分行如何?

(3)限制香港進口高科技產品:肯定會,效果極小。這方面,小金人覺得也肯定會在未來很快出台,可這真是有點多此一舉,事實上高端敏感技術早已很難進口,非尖端技術也可從日歐找到替代品。現在中國處於一個地步,少數極高精專的領域如半導體、發動機、基礎材料、機器人等還真是落後很多,可西方已經防中國防到不能再嚴地步,其他的領域也大部分沒什麼了不起了。如果真制裁這領域,香港本地沒啥影響,香港也不需要什麼極高精專的東東。

(4)聯繫匯率,關他什麼事?制裁啥?沒美國的事。很多朋友擔心聯繫匯率會被美國取消?包括很多知識分子,OMG,笑死我,取消?取什麼消?美國當自己是神,一部分原因也是因為世人不少認為老美是神,造成語無倫次。聯繫匯率制度管理由金管局及特區政府負責,美國並無「角色」。港元並不是貨幣,只是兌換券,底下是香港4480億美元的外匯儲備(香港自己的錢,只有部分是美國國債),並不是聯到美國的什麼東西。聯繫匯率於1983年已在港實施,時間上較美國的《香港關係法》更早,不存在需要美國批准的問題。全球不同體制跟哪種貨幣掛鈎,均由當地政府自行決定。假設最後因為各種技術原因不再適合聯繫美元,那聯繫歐元,你看看歐盟肯不肯。香港有4480億美元外匯儲備,是基礎貨幣的兩倍多,就算最廣義的M3貨幣覆蓋率也有接近50%,極度足夠應對資金轉換,而且香港背後還有中國。此外,香港的銀行系統也非常穩固,銀行資本充足率23.6%,遠高於國際普遍要求的8%,銀行體繫流動率是162%,遠遠超過100%的國際要求,呆壞帳撥備率只有0.6%,在全球都是很低的水平。小金人覺得美方最多就是對聯繫匯率打嘴炮,big mouth, but so what?

(5)限制港元自由兌換美元,限制美元結算:核彈頭,動輒玉石俱焚,請細看美方利益。在所有的潛在制裁裏,現在港元自由兌換美元,限制美元結算是百分百有效的,對地球上任何國家,大企業都是有摧毁效果的。如美國就用在伊朗和朝鮮身上,那首先你想想香港是伊朗和朝鮮嗎?兩者是因為被美方列為恐怖主義國家,法律上才能運用這大殺器。香港是恐怖主義國家嗎?如果是單獨不准港元自由兌換美元和限制結算呢?那咱們就單純看看利益問題。

(a)香港是世界第三大美元交易中心,佔8%,僅次於倫敦和紐約,如果香港不能結算美元,交易美元,立刻世界金融海嘯,美元世界貨幣地位有重塑風險,這才是美國利益最大的地方。而且肯定世界金融危機,資本市場大海嘯,美方也不可倖免,要知道大統領的親生兒子叫「美股」,誰動美股,它親媽都打。

(b)知道英資美資在香港有多少資產嗎?小金人以前的策略團隊算過,英資在香港1.3萬億港元資產,美資也有0.6萬億港元資產,香港的匯豐、渣打、怡和、太古、香港置地等全是英資,中環的樓一半是英國佬的,再算算澳洲、加拿大等,你宣布港元不能兌換美元,香港企業不能美元結算,你想玉石俱焚?

(c)大家知道香港有多少持美英加澳新護照的人嗎?小金人有研究過,接近90多萬人在香港,加拿大最多45萬,英國21萬(外加30萬BNO護照),澳洲17萬,美國9萬,新西蘭2萬,這些人包括香港大部分富商,你說老美想KO這些自己國民嗎?當然還有法國、德國這些。美國若全面打擊香港,對美國、它的兄弟、中國、和香港都是「攬炒」。玉石俱焚,這個你說美國和五眼聯盟會同意嗎?

所以根本不用擔心限制美元兌換,美元結算這事,當然美國可以做,美國也可以往地球扔100顆核彈,你不去擔心!大統領只是裝瘋賣傻,你以為他真傻嗎?信限制美元結算的人是真有點傻。

總結來說,美國所謂的制裁,第二點第三點是肯定做的,第一點很大機會是所謂的凍結香港關稅特殊待遇,做唄!what cares?有沒有國安法都一樣。第四點根本就是無稽之談,真以為老美是神嗎?第五點,殺傷力巨大,可你是想玉石俱焚嗎?大家淡定點,在中美博弈的大環境下,所謂的制裁簡直就是被蚊叮,有沒有國安法都一樣。

篇幅所限,今天就聊到這。結尾,小金人在一大瓶茅台的助興下,借用金庸先生小說《九陽神功》中的幾句表達個人情感「他強由他強,清風拂山崗;他橫由他橫,明月照大江。他自狠來他自惡,我自一口真氣足」。中國有全世界最大的內需市場,天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往。你老美打算制裁誰?祝你老美全家都是美麗的風景線。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]