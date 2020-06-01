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2020年6月1日星期一
環球數據前瞻
港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
1年10分店結業 部分被業主追租
凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅
往績回顧：五窮月測中跌市 矽力杰金蝶爆升
貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需
人幣貶值風險料可控 外資內地債市尋寶
國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度
港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」
新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資
「黑期」重上23000迎六絕月
5月中國PMI報50.6 遜市場預期
神州租車盈轉虧 首季蝕近2億
網易定價傳上限126元 今日配售開簿
呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人
「希望之手」助中風病人復康
張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
李澄幸：退休移民去哪兒？
環球數據前瞻
金子：疫後電商續俏 阿里購26063
張兆聰：調整料完成 康師傅可博反彈
蔡金強：國安法下美制裁 天不會塌下
潘啓才：疫情令「宅經濟」成大勢所趨
伍禮賢：港股短線或反覆 中興受惠5G好景
謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
低門檻移居外地大比併
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
林少陽：港匯反映資金無恐慌
技術取勝：美蘭空港處上升通道
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
李順威：年輕投資者積極買科技股
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
張佩儀：疫情下的強積金策略
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
曾淵滄：內地教育 國退民進
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
李志成：政經環境多變 後市待觀察
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
君匯港相連戶1億售
傲瀧投入清水灣大自然懷抱
疫情緩和 偉華均呎重上1.7萬
趁港元強 短存美元候高沽 分析：新股熱潮退 港元料貶至7.8
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推
業界：港推假期交易 助吸星「黑期」投資者回流
今起收窄ETF每格價位 省投資者成本
洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議
1年10分店結業 部分被業主追租
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張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉
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環球數據前瞻
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謝偉銓：港國安法助樓市長遠穩定發展
低門檻移居外地大比併
沈永年：珠海住宅短線看好香洲
陸振球：美賭股因網上博彩大升
陸振球：不滿母親 為何傷害孩子
林少陽：港匯反映資金無恐慌
技術取勝：美蘭空港處上升通道
李聲揚：港人想走出去 其他人想走進來
潘迪藍：美股上升 因投資者「無得揀」
蘇沛豐：吉利配股只為穩陣 股價「跌過龍」
李順威：年輕投資者積極買科技股
劉思明：港股回穩未回暖 撈底要審慎
何啟聰：急跌後博反彈 吉利Call 24819
瑞銀亞洲：虧損大收窄 Call阿里健康
摩根大通亞洲：美團績後新高 反手Put 11423
周顯：李嘉誠如果派霍建寧管百佳……
何國良：錢往中國流仍是未來大趨勢
張佩儀：疫情下的強積金策略
王弼：一錘定音 港股商舖大反彈
曾淵滄：內地教育 國退民進
湯文亮：澳門早已有「聯繫匯率」
陳永傑：全球鼓勵消費 港府應撤辣
廖偉強：樓價不跌神話會繼續
布少明：政治影響短暫 樓市長遠看好
李志成：政經環境多變 後市待觀察
盧楚仁：美國下一步動搖香港金融中心
一手成交兩月2920宗 超首季兩成 分析：港區國安法或影響豪宅售價
本月聚焦5新盤 SEA TO SKY蓄勢待發
尚‧珒溋擬保留兩成單位現樓賣
銅鑼灣一籃子舊樓申強拍 估值近10億
君匯港相連戶1億售
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