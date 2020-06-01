經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：退休移民去哪兒？

【明報專訊】陳先生61歲，和太太已退休，沒有收入，每月家庭開支約2萬元，持有一個已供滿的私人住宅，市值約600萬元，另有現金和債券基金合共市值約200萬元。陳先生兒子都已成家立室，也不希望成為兒子的負擔，所以打算以目前資產規劃退休生活，有考慮過做逆按揭和購買年金，不過計過數，自己想過更優質的退休生活，正考慮移民東南亞或台灣退休，想查詢一下是否可行，並有什麼需要注意？

以逆按揭製造過萬月入

退休本來應該是讓人開心的話題，但預期物價上漲、持續低息環境和長壽等因素下，退休漸漸變成了一個讓人焦慮的問題，即使是手上有一定的資產，可能也會感到不安，一來擔心沒有足夠儲蓄應付多年退休生活，二來未必符合自己生活水平的預期。

如果陳先生以現時的物業做逆按揭，假設終身領取，每月收入約12,000元。另外，假設每年可穩定收息5%，以現時的儲蓄，每月可製造約8000元收入，不過未包括保留應急錢，致可投資金額減少，也未計及通脹。以每月20,000元來計算，在香港退休還是可以的，不過生活需要過得簡樸一點。

陳先生希望追求更優質的退休生活，所以考慮「移民退休」，退休後移居他地漸成環球新趨勢，在國外也有不少相關的討論。事實上，在高物價地區賺取收入，比如收租，再在低物價地區享受退休生活，是合理想法。其實，很多東南亞國家，包括泰國、菲律賓和馬來西亞都有類似退休簽證的制度，以香港較多人熟悉的馬來西亞「第二家園」計劃為例，這是一種長達10年，容許多次出入並可續期的特別簽證。50歲以上的申請人，在申請時只須證明擁有最少35萬令吉（約67萬港元）的流動資產，及每月1萬令吉（約1.9萬港元）的海外收入，或出示認可的退休金證明，數額為每月1萬令吉。陳先生移居後就有樓收租，加上其他的被動收入，應該足夠符合上述條件。

陳先生提到的另一個選擇是台灣，一般香港人會選擇台灣的投資移民計劃，不過近期台灣投資移民改制，投資金額不變，繼續是600萬元新台幣（約150萬港元），但需要營運所投資的生意3年並聘請兩名當地員工。由於生意不一定賺錢，如果不賺錢，3年有機會花費100萬元或以上，所以最好有心理準備會面對一定風險。

從財務上看，只要出租已供滿的香港私樓，基本上在馬來西亞和台灣都應該可以享受比香港優質的退休生活，包括租屋和其他生活條件。不過，提醒一下移居非旅行，建議對目的地有更深入的了解，甚至先住一段長一點的時間感受一下。另外，馬來西亞「第二家園」計劃不屬移民計劃，只是一個簽證制度，不能獲取國籍及護照，並須續期，而台灣是真正的移民計劃，可以拿到台灣護照。

東南亞物價低 可享更優質退休生活

陳先生應留意上述區別，看自己需要，再配合移居成本、文化、生活環境、醫療水平等因素綜合考慮最終的退休目的地。初步看，馬來西亞和台灣作為退休移居地，都是可以實行的，更具體的移居條件宜諮詢專業的移民顧問。

香港財務策劃師學會副主席

[李澄幸 理財信箱]

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