經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：美團拓支付 借勢炒一轉

【明報專訊】港區國安法下港股先跌後微升，特朗普宣布取消香港特殊待遇，但未有制裁中國，美股、港股夜期齊上升。港區國安法對市場的影響已充分反映，一切又回到基本面。美團首季業績勝預期，績後股價持續向上，瞬間就升至券商的新目標價。集團剛宣布正式推出自家支付工具「美團月付」，或能成炒作藉口，本周會增持。

上周除了港區國安法和美國制裁外，李克強總理的記者會也是一個重點。雖然很多評論都說他的記者會沉悶，都是官腔式回應，但他稱全國有6億人月入僅1000元卻是相當震撼。要知道，中國2019年人均GDP剛突破10000美元，但竟然有超過40%人口收入如此之低，貧富懸殊遠較想像中更嚴重。

中國貧富懸殊遠較想像嚴重

在如此龐大的低收入人群之上，今年還要再加上疫情帶來的失業大軍，就業壓力非常巨大。但中國地方財政國庫空虛，發行地方債以至特別國債，都未必能填補此前的財政缺口，無力再搞刺激，只好允許民眾在街邊經營攤位，亦即香港的小販。但吃了串燒還要去吃火鍋嗎？未來可能是兩極化，極低端以量取勝，如方便麵、榨菜等，要麼是極高端的奢侈品。

美團月付就是信用支付工具，年滿18歲、完成實名認證的美團活躍用戶均可使用。開通後，用戶在美團系App消費時，可以先用美團月付授予的信用額度完成支付，到下個月8號再統一還款，最長免息期38天。按時還款，平台不收取費用。美團月付也支持帳單延期還款和帳單分期還款，最長可分12期。目前該產品可以在美團內部美食、外賣、酒店、旅行、出行、買菜等消費場景使用。美團月付跟螞蟻花唄、京東白條、微信分付沒有什麼分別，都是基於龐大客戶基礎的生態圈上衍生出的金融業務。此前也一直以其他名稱試運，美團指月付有效提升支付訂單轉化率，月付用戶的美團訂單量平均提升超20%，交易金額平均提升超15%；用戶開通美團月付6個月後，月付支付在其個人消費金額中的佔比相較開通首月，平均可提升超六成。既能提高收入，也能賺取利息。以美團去年總交易金額已達6821億元來看，發展空間相當大。

本周先沽出友邦買美團

相對於其他支付工具，美團月付的弱點是支付場景限制在自身業務範圍內，不像支付寶、微信支付等，已擺脫自身生態圈而向外拓展。此外，美團客戶過去的多用支付寶、微信支付等工具來付款，能否令客戶改變習慣是仍有待觀察。但基於美團交易金額大、用戶黏度高，相信美團月付仍能是一個炒作藉口。本周會沽出友邦（1299），買入500股美團。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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