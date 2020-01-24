呼吸機等訂單急增 港資廠增聘500人

明報記者 薛偉傑

永勝醫療（1612）執行董事兼行政總裁陶基祥表示，公司集中研發及生產多款非入侵式呼吸機，包括以其自家品牌「和普樂」（HYPNUS）的無創呼吸機；另一自家品牌「英仕醫療」（Inspired）的「O2FLO呼吸濕化治療儀」，是一種高流量及高濃度給氧呼吸治療儀器，向能夠自主呼吸的病人輸出經加熱和濕化氣體，適用於治療多種肺炎、慢性阻塞性肺病和哮喘等。

濕化罐月產能增5倍至12萬個

此外，公司亦生產很多呼吸迴路、加濕器及濕化罐等耗材或配件，耗材或配件除適用於公司的非入侵式呼吸機之外，部分亦適用於其他品牌的入侵式呼吸機。他表示，因為新冠狀病毒肺炎近月在歐美大規模爆發，令到呼吸機及相關耗材和配件的訂單較去年同期大增，尤其是耗材和配件，需要在最近大幅提高產能。例如，其中一款可以多次使用的VHB10A加熱式加濕器，去年全年生產5000個；但今年4月底開始，每月產能提高至3萬個。此外，濕化罐每月產能最近大增至12萬個，大約增加5倍。至於兩者實際產量，大約是產能的90%。

為應付訂單急增，設於東莞和廣州的兩間廠房除適量加班，以及將部分非核心工序外判，並在近期增聘工人。去年底，兩間廠房合共聘用約1100名工人，至今年5月底，已增至超過1600名工人，增幅逾45%。現時兩間廠房原則上每周運作6日，每日以兩班制運作16小時。個別自動化程度高的部門，如注塑部等會每周7日、每日24小時運作。

東莞廣州廠房增至逾1600工人

永勝醫療今年第一季營業額為1.31億元，按年增19.3%。但陶基祥指出，因為歐美的新型冠狀病毒肺炎疫情是在3月中下旬才開始急劇惡化，所以第一季營業額主要受惠於中國內地疫情，要等到第二季業績才真正反映到呼吸機及耗材、配件訂單大增的效應。

陶基祥表示，第三季訂單要看疫情發展，暫時很難預料。不過，現有外國客戶訂單需要好幾個月來完成，已經延續至第三季。由於兩間廠房的產能運用率已達到約90%，所以公司計劃提高產能包括購入新款機器，以及將更多非核心工序外判給附近的同行。

他又稱，和普樂呼吸機、英仕醫療的O2FLO呼吸濕化治療儀及濕化罐的毛利達五成多至六成多，呼吸迴路的毛利約三成多。但因為呼吸迴路只可以讓一個病人使用，而且建議每7日就要更換，所以其產量會比兩種呼吸機高得多。

但會否擔心當疫情消退時，訂單又會大幅回落？陶基祥強調，相信這次新型冠狀病毒肺炎疫情消退之後，很多國家都需要重新考慮和計算呼吸類醫療器械和物資儲備量是否嚴重不足。因此，即使將來疫情退卻，外國訂單回落，未必會想像中極端。而且，已向公司購入呼吸機的外國客戶，未來必定會繼續購入耗材，這可以保證到有收入延續。此外，經過這一次疫情，公司得以和國際醫療器械集團建立合作關係，供應耗材和配件，有助未來長期獲對方訂單。

擬推易操作產品 拓家用市場

陶基祥表示，現時公司產品絕大部分應用在醫院，需要由專業人士操作，只有「和普樂」旗下供睡眠窒息症患者使用的呼吸機，才是家用產品。未來希望能夠推出更多容易操作的醫療和復康產品，涵蓋較多家用市場。