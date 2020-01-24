「黑期」重上23000迎六絕月

譚朗蔚：地產金融股有望「彈少少」

富昌證券聯席董事譚朗蔚昨日表示，雖然「黑期」有些微反彈，但是港股依然是利淡因素較多。他認為，儘管市場已消化中美貿易戰、疫情等影響，不過由於特朗普於上周六仍未有為制裁行動定下確實執行日期，因此長遠的不利因素仍未完全浮現，再加上美國近日發生的暴亂，除影響美股外，亦同時為港股增添陰霾。

他估計，如6月份無任何特別差的消息，恒指則依然會在22,700點至23,500點之間上落，不過一旦再有任何不利消息，或下試22,700點。他認為，現時暫無一個板塊稱得上強勢，醫藥、科技股再上升的空間有限；地產、金融相關股有機會「彈少少」，但不會有太大升幅。

根據彭博的數據，盈富基金在5月的淨流入金額42.37億元，國指ETF上月淨流入則達4.19億元；反而在美上市的安碩中國大型股ETF（FXI）上月淨流出為11.1億美元（約86.05億港元），MSCI香港指數ETF（EWH）淨流出2.36億美元（約18.3億港元）（見表）。另外，雖然6月被稱「六絕月」，但事實上回顧過去20年，恒指僅有8次在6月份錄得跌幅。