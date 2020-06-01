新加坡銀行看好內地 未虞客戶撤資

籲客戶視乎自身需要調配資產

美國總統特朗普表示，計劃開始取消給予香港特別待遇。對於香港財富管理中心地位是否受影響，陳學彬表示看好中國內地市場，香港廣大熟悉內地業務的人才庫，與新加坡的人才有所不同。他認為，香港會續為外資進入內地的渠道，該行會繼續通過香港，投資區內市場。

今年新冠病毒疫情在全球爆發引發投資市場波動，陳學彬表示，今年首季大中華區的資產管理規模（AUM）按年仍有10%增長，已經計及受資產受市價變動的影響。期內整個集團的AUM則下跌3%，有40%的AUM是來自大中華區。

陳學彬表示，今年大中華區AUM增速回復，即使今年中國增長放緩，但所創造的財富仍是相當大數目。他對大中華區AUM今年增長雙位數看法正面，若市場表現良好增長更可以更快。

私銀職員：走資要求有增無減

此外，另有業內人士對本報表示，經歷去年《逃犯條例》修訂，私人銀行客戶今次對港區國安法的反應較為冷靜，去年曾有資金轉到新加坡暫存觀望形勢，但不久後已轉回香港。至於超高淨值的客戶，早已將資產分散各地，更毋須急為國安法撤資。

不過，有私銀職員指出，來自本地、內地和外籍客戶，都有部分要求將戶口轉設至新加坡，更有開戶不久的客戶指示將資金全數轉走，上周港區國安法在兩會審議和表決期間，走資要求有增無減。