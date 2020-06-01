港商決意舉家移民 嘆港趨「封建」

「721」反映政府管治能力差

去年6月因《逃犯條例》修訂引發社會事件，是譚先生決意離港的原因之一。他表示，香港的政治氣候已經出現變化，正邁向「封建」方向發展，更痛斥政府在「元朗721」事件發生後沒有妥善回應社會，形容政府處理手法粗暴，管治能力甚差，為了子女的未來發展決定落實移民。他續稱，對現時香港教育制度予以否定，因此選擇移民讓子女接受海外教育。

同時，營商環境更是商人首要考慮的重要因素。他認為，以往香港的優勢在於具有較寬鬆的稅務條例，指現時擔心資金流及貿易自由度收窄，料港區國安法落實後很多資金池都將從本地移走，發展空間正逐步縮窄，公司客戶對港的信心亦在減少，感嘆不少公司撤資亦是沒有辦法。不過，他稱現時不會放棄香港生意，目前「賺得幾多得幾多」，且親朋戚友都在香港，加上網絡發達，他認為移民亦不代表與香港完全斷絕。