經濟

國安法殺到 移民顧問：日均查詢增10倍 客戶趨年輕化 不滿政治氣候教育制度

【明報專訊】中央宣布訂立「港區國安法」，引來市場及社會憂慮，不少本地移民顧問都表示「每日電話多到接唔切」、「好誇張」，有關查詢較該法案出台前大增10倍以上，可見不少港人急切想移居海外。有移民顧問指，自去年下半年起客戶已有移民打算，主要對政治氣候不滿，及對本港教育制度欠缺信心；是次訂立港區國安法公布後，港人移民決心更加堅定，且宗數大量增加，情况猶如「非洲大遷徙」。

明報記者 溫藹紅

移民顧問公司CA Majesty合伙人及負責人文偉成指出，自人大宣布擬在港設立該法案後（5月22日），移民查詢即日大增逾10倍，即平均每天約100宗，指情况如「非洲大遷徙」。他表示：「以往客戶查詢形式是以逐步了解為主，然而最近有兩至三成客戶是快速了解後便落實決定，雖然查詢宗數與去年社會事件發生期間相若，但客戶決心明顯更大。」他又認為，早前引起爭議的文憑試歷史科題目事件，亦有動搖港人對本港教育制度的信心，促使不少家長亦考慮與子女移居海外，尤其是英國、加拿大及愛爾蘭等國。

美聯：門檻低 台灣查詢佔六成

美聯移民顧問總監黃秀頴表示，自去年下半年起不少港人已有移民打算，但受新冠病毒疫情影響而放緩，因此是次港區國安法出台更像是一個催化劑，港人移民外地的意欲再次湧現。她指出，疫情期間移民查詢宗數每日平均僅為單位數，自消息公布後則大增10倍，直至上周四（28日）僅7天的移民查詢已超過500宗，當中有六成客戶查詢台灣移民。她續稱，由於台灣入場門檻較低，僅約150萬元，若成功申請一年內便可取得當地護照，因此成為港人熱門置業地之一。不過她提醒，移民前要留意整體的資產管理，除了入場費外需預留資金，以應付生活費及稅項等費用。

中原：大馬葡國較寬鬆 漸成熱門

中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛表示，最近平均每天約錄得70至100宗移民查詢，查詢者年齡介乎30至50歲，當中查詢「英美澳加」等傳統移民國的宗數佔約七成；其次是馬來西亞、葡萄牙等，由於這些地區簽證限制相對較寬鬆，因此亦成為熱門。他指出，基於移民跟進工作最少需時1至2年，長則可達5年，建議港人應謹慎揀選相對有信譽的負責公司，否則有淪為「孤兒單」的風險。

CA Majesty加拿大首席移民顧問李君煒提醒，除了要留意當地最新的移民法例外，更需多了解不同計劃，強調移民「只有一次機會」，要做足所有準備功夫，因移民申請一旦進入程序，每個階段都將留下紀錄，若處理不善或影響日後審批。

相關字詞﹕黃秀頴 許大偉 社會事件 文偉成 國安法 移民

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