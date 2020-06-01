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貝萊德安碩Thomas Taw：資金由中美科技轉投內需

【明報專訊】貝萊德安碩亞太投資策略主管Thomas Taw在專訪中表示，今年以來股價表現強勢的美國科技股及醫藥股現已超買，指資金正從該兩大板塊流走，轉投可望受惠於當地經濟復蘇的工業、建屋及基建股；另外，他認為，由於中美兩國近來在科技領域關係緊張，料投資者會將焦點由中資科技股轉至內需股。

 即使新冠肺炎疫情現正重擊美國經濟，惟美股三大指數於3月23日見底以來，過去兩個多月已回升三成多至四成多，而由於當地龍頭科技股擁有強勁資產負債表及良好投資主題等優勢，於市况不明朗時吸引資金大舉流入，在Amazon及Netflex股價破頂帶動下，主要追蹤FANG（Facebook、Amazon、Netflex及Google母公司Alphabet）股價表現的「NYSE FANG+指數」上月21日最高報3893點，距離2月19日歷史高位3921點不足1%，可見有關股份之強勢。

 不過，要留意NYSE FANG+指數上周收報3800點，已較上月21日高位回落2.3%，而期內標指仍錄得2.2%升幅，可見標指FANG以外的成分股股價過去一個多星期已開始跑贏FANG（見圖），而貝萊德安碩Thomas Taw上周四在專訪中表示，參考旗下客戶在交易所買賣基金（ETF）的最新部署，他預測美國科技股跑輸大市的此新趨勢在未來數個月仍會持續。

 中美分歧總統大選 不利美科技股

「我們已經開始看到美國科技股出現獲利回吐迹象，資金正從該板塊流走；雖然仍有很多偉大、值得長期投資的美國科技股，但該板塊目前存在兩大風險，第一是投資者將更廣泛討論中美意識形態分歧所帶來的影響，第二是民主黨總統候選人拜登近日表示擬對Amazon等科技股徵收新稅項」。

 Taw預測，除了美國科技股外，資金在未來幾個月亦可能會流出美國醫療股，原因是每逢當地進入總統選舉周期，對醫療股是最敏感的，「這是共和黨與民主黨政策最大的分歧所在，亦通常是選舉中的戰場」。

 中美基建股受惠財政刺激 可留意

假如資金從早前強勢的美國科技股及醫療股流走，會流向哪兒呢？Taw估計，資金會轉投估值比較吸引的資產，而美國工業、建屋及基建股將受惠於當地經濟復蘇，近來已開始跑贏大市，料此趨勢短期仍會持續。美股以外，他認為日股現時估值吸引，也可以得到資金的青睞。

 中資股方面，Taw認為，由於中美兩國近來在科技領域關係緊張，料中資股投資者同樣也會將焦點由科技股轉至內需股，當中，由於上周閉幕的全國人大會議通過擴大財赤增加基建投資刺激經濟，故此中資基建股可以留意，「其實不論在美國或中國，增加基建投資均是短期刺激經濟增長的有效措施」。

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相關字詞﹕中國國債 人民幣貶值 科技股 貝萊德安碩亞太投資策略主管Thomas Taw

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