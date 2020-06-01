凱利投資Jeffrey Schulze：特朗普爭連任保經濟 中美關係差亦難加關稅

美國總統特朗普於本港時間上周六凌晨於白宮舉行記者會，批評全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》草案，認為中國違背《中英聯合聲明》確保香港自治的承諾，將「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將取消美國對港特殊待遇，有關決定會全面影響與香港的多項協議，包括引渡條約及出口管制，並將取消香港作為單獨關稅區和旅遊地區所享有的優惠待遇；他又指出，將制裁參與侵蝕香港自治的內地及香港官員。

二戰後若經濟衰退 美總統連任失敗

值得注意的是，即使特朗普宣布上述制裁行動，但他無意推翻中美兩國在今年1月簽訂的首階段貿易協議，亦沒有向中國進一步加徵關稅，凱利投資Jeffrey Schulze早前在電話會議接受提問時，全國人大尚未宣布擬制定港區國安法，而他當時早已預測，即使他預期中美關係在未來幾年繼續惡化，但短期來說，由於今年美國適逢新冠肺炎疫情及總統大選年，總統特朗普決定中國政策時會就此有充分考量，不預期兩國貿易戰升溫。

「第一，在是次新冠肺炎疫情中，美國醫療及防疫用品的供應鏈需要依賴來自中國的原材料，而中美現時均正在積極研發可解決疫情問題的疫苗，我們在這方面樂觀其成；第二，我估計現屆政府亦不希望打擊疫情好轉後、美國經濟的復蘇步伐，因為在1945年第二次世界大戰結束後，10名美國總統尋求連任（當中有7名成功連任），只有1992年的老布殊（Bush 41）、1980年的卡特（Carter）及1976年的福特（Ford）敗選，原因是大選前兩年均曾出現經濟衰退、失業率大幅上升（表1），這亦正是現時美國的情况，相信特朗普也留意到這些數據」。

疫情重創美國經濟 救市力度空前

Schulze分析，假如中美關係明顯惡化，中國可以將美國在華企業列入「不可靠實體清單」（unreliable entity list），即針對蘋果及波音等在中國賺取巨額收入及盈利的公司作報復；但他強調，不預期情况會變得如此壞，相信最終會出現某些讓步或解決方案。

另外，Schulze指出，美股今年2月中旬創歷史新高後，僅用了短短22日便從歷史高位下跌逾20%，出現技術熊市，打破1929年大蕭條期間需要42日的舊紀錄（圖1），反映疫情對美國經濟的打擊之大，故此聯儲局在該3月23日便急於推出無限量寬（QE）、跟着國會亦通過2萬億美元的刺激經濟方案來救市。

從過去兩個多月美國股市已收復大部分失地、當地經濟有好轉迹象來看，上述非常規的救市措施暫時屬成功。向前望的話，Schulze分析，美股能否延續升浪要視乎當地疫情何時受控、經濟由衰退轉為復蘇，因為該行統計自從1918年西班牙流感導致美國經濟衰退以來，當地至今出現18次經濟衰退，平均歷時13個月（圖2），而股市最快在經濟衰退結束前3個月便見底回升（編按：在2009年3月美國聯儲局首度推出QE，股市隨即見底，經濟同年6月亦開始復蘇）；也就是說，經濟衰退結束、擴張周期重臨是股市牛市再現的必需條件。

經濟何時復蘇 主宰美股去向

美國商業部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)上周四公布上季GDP修訂為收縮5%，Schulze預測，雖然本季當地經濟料更差，惟假如疫情受控的話，下季經濟按季便會有改善，若復蘇趨勢延續，由於今年上半年的低基數效應，明年上半年經濟按年料強勁增長。

事實上，美國聯儲局於3月23日宣布無限QE當日，便是美股見底回升之時，Schulze分析，當局資產負債表規模在2月底僅為近4萬億美元，惟隨着過去三個月大規模印鈔救市，現已升至7萬億美元，屬歷史上規模最大的QE行情，在該寬鬆貨幣政策支持下，美國仍有可能處於像1950至1970年、1980至2000年期間的「長期趨勢牛市」(Secular Bull Market)，這樣的話，大漲小回走勢可以維持多10年（圖3）。

不過，Schulze稱假如美國經濟復蘇遙遙無期的話，即使美股標指近月顯著向好（編按：標指上周四高位為3068點，已較3月23日低位2191點回升40%），之後仍會再次轉跌，證實是過去50年以來另一次熊市反彈（表2），故此當地經濟表現仍然是關注焦點。

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