洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議

公司註冊處文件顯示，洪明基就於5月13日辭去董事一職，改由郭培廉出任董事。據合興當時收購內地吉野家業務所披露的資料，郭培廉在1993年已加入內地公司任職約20年，當時擔任內地業務的常務副總裁。現時香港吉野家共有7名董事，當中洪詩琪及洪韻琪為合興榮譽主席洪克協女兒、洪明基堂姊妹，郭大康、陳錫堯為香港吉野家管理層，至於松尾俊幸及安井昭裕，分別是日本吉野家董事及吉野家中國董事長。

由吉野家內地業務管理層郭培廉任董事

洪明基是把吉野家引入香港的舵手。翻查資料，在美國讀書、曾任投行的洪明基是創立食油品牌「獅球嘜」的洪氏家族第三代，1990年代父輩看準內地市場潛力，建議他到北京創業，一手將吉野家引人中港兩地，主力在內地發展吉野家。合興於2012年高價收購洪氏旗下的內地華北地區吉野家及Dairy Queen業務，洪明基成功「入局」家族上市公司，擔任合興執董兼行政總裁。翌年合興再向洪氏家族出售食用油業務，專注於內地快餐業務；香港吉野家則屬於洪氏家族的私人生意，洪明基多次接受傳媒訪問時，均表示不打算將香港業務注入上市公司。

文件顯示，香港吉野家股份一共分為A、B、C三類，據公司章程，三類股份每股股本不同，惟無提及投票權差異，以總股本比例計算，洪氏家族旗下Hop Hing（Coopers）持股量約83.9%，日本吉野家持有16.1%。

去年7月社會事件爆發後，香港吉野家在社交平台上發布疑似帶有政治色彩的帖文，洪明基其後表示事先不知情和極為憤怒，並因此與外判廣告公司解約及解僱負責員工。雖然吉野家其後在社交平台澄清未有解僱任何員工後，但多間分店仍在示威期間被破壞。去年10月網上曾有消息傳出，由於日本吉野家收到大量投訴，決定指派部長級員工到港視察，令香港管理層大為緊張。本報亦就近日欠租情况，以及會否收回經營權向日本吉野家查詢，至截稿前未有回應。