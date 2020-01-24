今起收窄ETF每格價位 省投資者成本

部分ETF價差可縮窄最少五成

羅博仁解釋，投資ETF除要付一般徵費外，價差、追蹤差異以及稅費，都是成本來源。他續指出，香港ETF市場較美國不足之處，便是價差較闊；而此次從縮窄報價單位入手，價差便可隨之有效縮窄。根據港交所資料，新制實行後，部分ETF價差可縮窄最少五成。

除價差改變外，同日生效的措施亦包含系列對莊家要求，如提升對莊家買賣盤價差要求，要求莊家每日至少八成時間參與交易等。羅博仁表示，莊家為ETF市場流通量的主要提供者，希望是次措施可提升市場流動，亦令產品價格更能反映其價值。

要求莊家每日至少八成時間參與交易

羅博仁表示，今年港交所年初至今ETF日均成交大幅增加，部分原因是市場波動，投資者紛紛配置資產，藉ETF以對冲風險，此外產品多元化亦逐漸為市場帶來增長。雖然早前有期油ETF出現亂象，不過他相信無阻投資者信心，惟散戶應明白ETF背後風險不盡相同，可進取也可保守。他表示，未來ETF發展方向仍是以吸引亞洲投資者為主，相信港交所在「交易亞洲」更具優勢。