經濟

今起收窄ETF每格價位 省投資者成本

【明報專訊】由今日起，在港交所（0388）上市的交易所買賣基金（ETF）產品的新報價機制將生效，幾乎全部ETF產品「每格」跳動的價位，都將根據基金價格有不同程度的縮窄（見表）。以盈富基金（2800）為例，其報價上落最小單位將由0.05元轉為0.02元，意味同樣區間內，散戶將有更多價格選擇。港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示，做法更可降低買賣差價，為投資者節省ETF投資總成本。

部分ETF價差可縮窄最少五成

羅博仁解釋，投資ETF除要付一般徵費外，價差、追蹤差異以及稅費，都是成本來源。他續指出，香港ETF市場較美國不足之處，便是價差較闊；而此次從縮窄報價單位入手，價差便可隨之有效縮窄。根據港交所資料，新制實行後，部分ETF價差可縮窄最少五成。

除價差改變外，同日生效的措施亦包含系列對莊家要求，如提升對莊家買賣盤價差要求，要求莊家每日至少八成時間參與交易等。羅博仁表示，莊家為ETF市場流通量的主要提供者，希望是次措施可提升市場流動，亦令產品價格更能反映其價值。

要求莊家每日至少八成時間參與交易

羅博仁表示，今年港交所年初至今ETF日均成交大幅增加，部分原因是市場波動，投資者紛紛配置資產，藉ETF以對冲風險，此外產品多元化亦逐漸為市場帶來增長。雖然早前有期油ETF出現亂象，不過他相信無阻投資者信心，惟散戶應明白ETF背後風險不盡相同，可進取也可保守。他表示，未來ETF發展方向仍是以吸引亞洲投資者為主，相信港交所在「交易亞洲」更具優勢。

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