經濟

港交所：研期貨期權公眾假期交易 MSCI指數產品料下季分段推

【明報專訊】近一年來，社會運動及政治問題令香港的國際金融中心地位受質疑。正當市場估計會有大量資金從香港轉移至新加坡之際，上周港交所（0388）獲國際指數公司MSCI的37隻指數期貨期權合約，擊退的競爭對手正是新加坡交易所。港交所市場主管姚嘉仁接受本報訪問時表示，該批產品若順利獲得監管批准，將在今年第三季分階段推出。他又稱，為配合本港期貨市場發展的里程碑，港交所正研究多項期貨市場優化措施，當中包括在公眾假期都有交易，以及延長每日交易時間。明報記者 廖毅然

姚嘉仁指出，近年港交所相當重視衍生產品市場的發展，亦一直有就改善市場結構諮詢意見。他透露本周會公布一份通函，與期貨期權大手交易有關，主要是簡化計算方式及就部分地方作出釐清，以令大手交易更高效率；另外，港交所亦正研究讓期貨期權市場在公眾假期都有成交，同時，亦有意再延長交易時段，以便客戶更好地管理風險。目前，本港期貨市場只在交易日有成交（見另稿），部分期貨產品有夜間交易時段，即俗稱「夜期」，但目前只去到翌日凌晨3時，未能完全覆蓋美股時段。

互聯互通打好基礎 引MSCI佈局香港

除微調市場結構外，港交所近年亦推出不少新產品，包括幾年前推出的槓桿反向ETF，至今交易愈趨活躍。去年又推出了界內證，早前更有傳擬推單日槓桿證。姚嘉仁對此沒正面回應，但強調在取得MSCI的指數合約後，市場的深度將更大，他們推出新產品的節奏可以更快，衍生出更好的協同效應。

MSCI放棄與新交所23年合作關係，轉與港交所合作，該公司一再強調政治並非考慮因素。姚嘉仁認為，MSCI選擇香港主要原因是香港有更成熟與流通性更高的市場，前幾年陸續推出滬港通、深港通、債券通等，客戶群體大幅擴闊，西方及中國內地資金加速湧港，打好了基礎。他指出，由2014年滬港通推出當年至去年共5年間，本港上市期貨及期權交易量增長50%；首季的ETF日均成交金額78億元，較去年全年的日均46億元大增七成；牛熊證及認股證等，更一直是全球最活躍的交易所。

目標打造成「亞洲的國際交易中心」

對於往後的目標，姚嘉仁指港交所要打造成「亞洲的國際交易中心」，今次取得37隻MSCI指數合約，這批指數主要是亞洲及新興市場，日後客戶不用再在其他時區才能交易這些亞洲指數產品。他指出，初期會分階段推出上述產品，大中華市場指數固然在香港更受歡迎，具體仍要視乎監管批准、市場需求及產品難度。

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