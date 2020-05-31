港若不再「特殊」 金融衝擊大於貿易

去年港生產輸美商品僅36.7億

香港「單獨關稅區」的地位是由WTO賦予，在國際上得到認可，非一國可以廢止。美國若單方面取消特殊待遇，不承認香港「單獨關稅區」，只會影響到香港與美國的進出口貿易，由此所造成損失相當有限。

對內地而言，中國「入世」以後，香港作為「單獨關稅區」而獲取的轉口貿易份額在穩步下降，香港貿易中介的地位大大減弱，內地已成為世界第二大經濟體，貿易往來與全球愈加緊密。對於香港而言，與美國貿易往來規模佔其總體份額較小，美國並非香港的主要出口國，2019年，香港生產的產品出口額達477.5億港元，輸出美國的商品為36.7億港元，僅佔7.7%。

美需承受貿易順差縮水風險

摩根大通發表報告認為，據其初步評估，即便美國撤銷香港特殊地位，預料對香港經濟的直接影響也有限，主因去年美國出口只佔香港總體GDP的1.2%。但從美國的角度看，若真的將香港的特殊待遇拿走，其貿易受損可能更大，大額的貿易順差存在縮水可能。

美國對香港保持着最大的單一國家或地區順差，在美國貿易體系中十分難得，並且有1300多家美資企業在香港經營，這些美國企業在香港享有進入內地和東南亞的便利。一旦真的取消「特殊待遇」，在貿易層面，美國要考慮是否會「砸了自己的腳」。雖然香港在現今中國整體貿易版圖的地位下降，但由於內地的金融仍未完全開放，尤其是外匯業務的限制，香港仍然是眾多中國企業獲得外匯，以及與國際金融機構交易的重要平台。

據美國彼得森國際經濟研究所數據顯示，截至2018年底，中國非金融類對外直接投資在香港的存量達到6220億美元，該數字大約相當於香港同年GDP的170%。這代表着大量內地企業通過香港投資全球，其中還包括愈來愈多中國央企。於此同時，香港還亦是中國企業上市融資的目的地，全球最大的離岸人民幣業務中心，在人民幣國際化上扮演舉足輕重的角色。若美國不承認香港「單獨關稅區」地位，可能會限制某些公司來港或在香港設立地區總部，並對香港的資金流入和流出實行一定管制，這將損害香港之於內地的國際金融中心地位，並會打擊大型跨國企業在香港的投資信心。

香港金融管理局總裁余偉文則指出，中央人民政府和特區政府都重申，「一國兩制」不會改變，香港居民的合法權利及自由不會受到影響，而外國投資者的合法權益亦將繼續受到法律保障。

[馮其十 神州新形勢]