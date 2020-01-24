Wetland 2次輪推298伙 近售罄 二手旺價 新寶城呎價創新高

明報記者 甘潔瑩

有別於首輪銷售，Wetland 2次輪銷售不設大手買家優先認購時段，整批單位以抽籤形式發售，而發展商分拆多個報到時段，由昨日上午8時30分至今日凌晨3時，以限制人流進出售樓處。

據悉，項目開售4小時，已售出半數單位，全日則售逾290伙，佔昨日可供發售的98%。

一組客斥1730萬購入3個兩房戶投資

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通過「港區國安法」對中小型單位的需求沒有影響，他透露，該行有一組客戶斥資1,730萬元購入3個兩房戶作長線投資，預計租金回報約3厘；另中原地產分行經理溫旭銘斥資約436萬元購入項目1房戶自用。

一手市場單日成交共約320宗

除Wetland 2 外，昨日多個新盤貨尾亦錄得成交，包括恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸、長實（1113）深水埗愛海頌等，一手成交共約320宗，其中宏安地產（1243）等發展的油塘曦臺，獲一組買家購入2伙，涉資3,363.9萬元。據悉，項目累售246伙，佔全盤326伙的75%，套現逾27億元。

另上周首輪銷售推出188伙清袋的萬科香港長沙灣The Campton，將於本周二（6月2日）進行次輪銷售，當中94伙以價單形式發售，另11伙則以招標形式出售，項目將於今日截止認購。

新寶城「雙破頂」成交實呎19206元

二手市場方面，各區亦錄高價成交，其中將軍澳新寶城「雙破頂」成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，有關單位為3座頂層2房戶，實用378方呎，附設天台262方呎，原業主早在去年5月放售，當時叫價768萬元，隨著市況轉變而調低叫價，近日以726萬元易手，累減42萬元或5%，折合實呎19,206元，成交價及呎價均創同類單位歷史新高紀錄。

上述單位原業主2014年11月以515萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利211萬元，物業升值41%。

河畔花園頂層2房 實呎21281元

另市場消息指出，沙田河畔花園E座頂層2房戶，實用242方呎，連天台277方呎，原業主早前以530萬元放售，買賣雙方議價後以515萬元成交，減價15萬元或約3%，折合實呎21281元，成交呎價為今年該屋苑新高。翻查資料，河畔花園今年高呎價紀錄在今年3月錄得，為A座頂層連天台戶，實用246方呎，成交價520萬元，實呎21138元，即新成交單位呎價略高0.7%。

上述單位原業主2014年以322萬元購入物業，持貨6年，帳面獲利193萬元，物業升值60%。

尚悅3房減價5萬易手

此外，利嘉閣地產分行高級經理朱子華表示，元朗尚悅一個套3房單位放盤不足一個月，獲準買家承接。有關單位為13座中層H室，實用660方呎，原業主於本月初以765萬元放售，及後獲準買家洽詢，雙方議價後減價5萬元或0.7%、以760萬元易手，折合實呎價11,515元。

原業主於2015年1月以616.5萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利143.5萬元或23%。