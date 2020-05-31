瑞典「佛系」抗疫 被拒解封門外

資料來源：《華爾街日報》、CNBC、NPR

瑞典外相林德（Ann Linde）上周重申歐盟的呼籲，強調開放邊界時不要歧視，任何北歐國家達成將瑞典排除在外的協議也是有問題的。她表示，這是個非常複雜的問題，每個國家作出具政治動機的決定前，應考慮長遠影響。林德作出上述呼籲前，塞浦路斯政府表示，在6月9日重新對外開放，允許航班由北歐的挪威、丹麥和芬蘭入境，但繼續禁止瑞典的直航。

瑞典在疫情蔓延之際，提倡國民增加社交距離、在家工作及保持個人衛生，惟繼續開放許多非必要的營業場所，引起周遭國家關注。數據顯示，約有1000萬人口的瑞典，新冠確診病例超過3.5萬宗，死亡個案超過4200宗，遠高於其他北歐國家。它的鄰國挪威、丹麥及芬蘭人口各有約500萬，新冠死亡病例分別只有200多宗、500多宗及300多宗。

新冠死亡率倍高於鄰國挪威芬蘭

瑞典每10萬人的新冠死亡率為39.57人，高於美國的30.02人，也高於其鄰國挪威（4.42人）及芬蘭（5.58人）。考慮到瑞典的數據，其鄰國對重新開放邊界態度審慎。對於波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）在5月中組成「旅遊氣泡」，互開邊境重振旅遊業，芬蘭內政部長奧希薩洛（Maria Ohisalo）表示，雖然挪威、丹麥和冰島的疫情已經穩定，但由於瑞典的感染率較高，組成類似的北歐「旅遊氣泡」相當棘手。

芬蘭將於6月中決定是否取消旅行限制。該國外交部未對瑞典的防疫措施置評，僅表示芬蘭為防病毒傳播採取了明確的策略，謹慎地監控疫情，並準備在情况突然惡化時迅速應對。

瑞典疫情未受控 鄰國憂重開交通

丹麥外交部稱，正研究擴大北歐國家和德國旅客入境的可能性。這些國家的居民如具有意義的入境目的，將可進入丹麥。這些目的包括：探望祖父母、子孫或伴侶、在丹麥擁有度假物業、商業公幹等等。在丹麥國會佔多數議席的幾個反對派表示，丹麥需開放邊境以幫助該國的旅遊業，惟瑞典的高死亡率令人擔憂。部分丹麥政界人士認為，瑞典疫情仍未受控，暫時不應開放與瑞典的交通。

挪威的司法和公共安全部則表示，將在6月中考慮是否允許北歐國家的休閒旅客入境，到7月20日將考慮是否允許其他鄰近的歐洲國家旅客入境。不過瑞典本身已呼籲國民，除非絕對必要，否則不要在7月中之前出國。

瑞典外相林德為該國的「佛系」防疫政策辯護，稱雖然瑞典沒有採取硬性的封鎖措施，新冠疫情傳播的速度已經減慢，重症監護室的患者顯著減少，死亡個案的上升曲線已趨於平坦。最近一項民調顯示，逾六成瑞典人支持政府的防疫方式。

主張「群體免疫」的瑞典首席流行病學家特涅爾（Anders Tegnell）在4月底曾為自己的防疫政策辯護，稱首都斯德哥爾摩可望在數周內實現「群體免疫」。不過瑞典衛生署的初步數據顯示，截至4月底，只有7.3%的斯德哥爾摩居民擁有新冠病毒抗體。不過部分醫學界人士將「群體免疫」的指標定在六成人口水平，意味瑞典的「群體免疫」策略仍未成功。

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